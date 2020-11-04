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智能人因光照系統提升記憶力、專注力 夜貓族說拜拜

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中實施AIoT智能人因光照系統，夜貓族學生減少。記者鄭惠仁／攝影
台南女中實施AIoT智能人因光照系統，夜貓族學生減少。記者鄭惠仁／攝影

成大結合台南女中、史丹佛大學睡眠中心實驗室，由科技部補助，實施獨步全台的「AIoT智能人因光照系統」，並設計9周睡眠衛教課程，調整作息，讓學生白天多讀書、晚上多睡覺，除精神變好，記憶力也提升，成績也進步。未來智慧光照系統將導入工作場域協助上班族改善睡眠困擾。

成大特聘教授王振興、楊雅婷表示，美國國家睡眠基金會建議少年每天最好睡8小時以上，但衛福部調查，國內有6成學生每天睡眠不到7小時，甚至8成學生超過晚上12點才睡覺，為此申請到科技部的補助，並結合史丹佛大學睡眠中心實驗室、署立台南醫院院長楊延光，在台南女中實施「AIoT智能人因光照系統」，藉由智慧光照改善教室環境的照度，調整學生作息、改善日夜節律。

王振興表示，白天透過智能人因光照系統抑制褪黑激素分泌，讓學生認真讀書，晚上則讓夜貓族學生分泌褪黑激素，提早睡覺。目前做法是上午到中午時間教室開啟沒有紫外線的光照系統，經1年來的實施，已讓參與研究的夜貓族學生減少27％。

王振興說，丹福大學研究證實，清晨照射足夠的太陽光可幫助學生在晚上提早睡眠，但因國人普遍不喜歡曬太陽，因此成大研發團隊與光寶公司共同研發設計物聯網智慧光照系統，其光源仿照太陽光譜，濾掉了有害光譜，幫助學生睡眠往前位移。另外，智慧光照不只能達到曬太陽光的效果，幫助學生提早睡眠，還不會有曬黑的困擾。

除了智慧光照系統，楊雅婷設計了9周的睡眠衛教課程，讓學生了解正確的睡眠習慣，參加衛教課程的夜貓族學生，不但睡眠時間明顯提早，睡眠品質與學業成績都有顯著提升。學生莊翔琳說，自己以前是凌晨1點才睡，現在提早1個多小時睡覺，明顯感受精神變好，記憶力也提升。

王振興表示，AIoT智能人因照明系統除了在課室引進智慧光照調整學生睡眠習慣，另外更針對高中生導入日照運動、睡眠行為改變課程。此研究預計3年，期盼協助學生在學習壓力下也能維持正常的睡眠習慣，未來還能進一步協助因工作作息顛倒導致睡眠失序的上班族，獲得更佳的睡眠狀態。

台南女中實施AIoT智能人因光照系統，夜貓族學生減少。記者鄭惠仁／攝影
台南女中實施AIoT智能人因光照系統，夜貓族學生減少。記者鄭惠仁／攝影
台南女中實施AIoT智能人因光照系統，夜貓族學生減少。記者鄭惠仁／攝影
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