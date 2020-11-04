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4校入榜泰晤士大學聲望排名 台大排第40創新高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學。本報資料照片
台灣大學。本報資料照片

英國泰晤士高等教育（THE）昨天公布2020世界大學聲望排名排行榜( World Reputation Rankings )，國內共四所大學入榜，台灣大學排名躍升到全球第40名，去年則位在51到60名之間。成功大學、交通大學、和清華大學則同列151到175名之間。

THE官網描述，這項排名首次擴大規模，過去只選出100所，今年選出全球前200所具聲譽的大學。這項排名運用問卷調查方式進行，訪問全球100多國、超過1萬名的學者，每名受訪者根據自身經驗，提出15所心中最好的大學，綜合大家的主觀評斷，選出全球前100所聲望卓越大學排名。

台大表示，校方2011年的世界高校聲望排名介於81到90名之間，後雖逐年上升但也有起幅，大部分時間介於51到60名之間。今年則有較大幅度的上升，獲全球排名第40名。校方歸因於近年積極推動學術精進、國際化發展有成，提升國際能見度，並反映在這次聲望排名的進步上。

而在全球前10名聲望榜中，THE官網顯示，前九名都是歐美名校，包括哈佛大學、麻省理工學院、史丹福大學、劍橋大學等。第10名則為東京大學，排名是亞洲最佳。

大學排名 哈佛大學 東京大學

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