王惕吾先生新聞獎學金揭曉 獲獎率37.5％

109年「王惕吾先生新聞獎學金」得獎名單揭曉，全台各大學院校共24位學生獲獎，總獎金60萬元，獲獎率37.5%。研究生每位獎學金3萬元，大學生2萬元，各12人。

主辦單位聯合報系文化基金會說，今年報名有64件，55人通過初審，其中研究生24人、大學部31人。合計有29所大學報名，其中台灣大學8件最多、其次是成功大學7件、台北大學及輔仁大學各4件、台灣師範大學3件。

依獲獎名單來看，學校方面，得獎者來自18所學校得獎，其中，台灣大學6位(研究所4位、大學部2位)，中原大學2位(研究所、大學部各1位)，其餘各校一位。

聯合報系文化基金會表示，申請獎學金的評比，除學年成績，還需撰寫一份原創的新聞企畫案。今年申請的學生素質整齊，得獎者需對新聞專題企劃案的公共性、新聞性及可行性提出一定程度的論述觀點及發揮。

得獎名單如下：