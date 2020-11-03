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元智大學化材系紀念酒傳承儀式 象徵學長姊祝福　

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
元智大學化材學長姐致贈2020紀念威士忌給學弟妹。圖／元智大學提供
元智大學化材學長姐致贈2020紀念威士忌給學弟妹。圖／元智大學提供

元智大學化材系以專業化工的領域與角度首創於實驗室內釀造威士忌，以傳承紀念酒的儀式展現系所特色，為大一新生留下深刻印象，四年後開封品嘗獨一無二的2020紀念威士忌。

元智大學化材系教授藍祺偉於2018年開設「Lango Craft Beer精釀啤酒」創客課程，並設立國內大專院校第一座精釀啤酒成果分享室(Lango Bar)，團隊參加「第三屆南台灣自釀啤酒大賽」，在學術組19所大專院校及50多組作品中脫穎而出，榮獲學術組總冠軍殊榮，日前參加桃園新創日也獲得新創之星第四名佳績。

元智大學化材系跨領域創客中心精釀啤酒團隊，日前在新生營新活動中，特別將2020年釀造威士忌送予大一新生，預計四年後，同學畢業時，可以品嘗放四年的威士忌。精釀啤酒團隊有著多年的釀造經驗，希望呈現給大一新生們屬於他們自己的威士忌，以每屆的特色設計不同風味，今年的風味以桂花與柑橘香氣入酒，這些風味也代表著學長姊們的祝福與對學弟妹們的期許。

元智大學精釀啤酒團隊表示，威士忌放入橡木桶前是一個透明且清澈的酒體，經過一段時間後再橡木桶內成熟，吸收橡木桶的精華，才會變成具有琥珀色的迷人風味。這也意味著大一新生們就是這清澈的酒體，會在元智大學大家庭中學習成長，隨著陳年的時間提升價值綻放長才。四年後打開橡木桶時，香氣飄散，象徵著學生們知識的昇華，踏上屬於自己的旅程。學長們將他們對於學弟妹們的期許寄託在橡木桶裡，並希望學生們一直傳承下去。

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