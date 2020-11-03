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華梵等七校共組文山聯盟 政大女學生怒po文：學歷都要貶值了

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市「大文山地區」共七所大學，近日宣布共同組成「文山聯盟」，引發許多學生們討論到底適不適合。聯合報系資料照
台北市「大文山地區」共七所大學，近日宣布共同組成「文山聯盟」，引發許多學生們討論到底適不適合。聯合報系資料照

七所大學互相合作，卻在網路上掀起各種討論聲浪。華梵大學校長李天任日前宣布，與政治大學、世新大學、台灣戲曲學院、中國科技大學、景文科技大學、東南科技大學等「大文山地區」大學攜手成立「文山聯盟」，希望彼此找到互補優勢，第一步先從推動地方創生工作開始。

不料，此聯盟消息一出，引發許多大學生在Dcard上熱議，更有一名政大女學生po文表示，她在期中考前看到這個新聞快氣死，「真的是覺得當初學測指考是在考心酸的」、「學歷都要貶值了。」

她表示，不要跟她講說現在只是聯盟，「誰知道以後到底會不會開放雙輔呢？」她相信各所大學有不同擅長的專業，但要一個走學術性質的學校去和科大合作，這讓她疑惑「不曉得政大能拿到什麼好處？」

她認為聯盟內的學校無法有效給政大實質利益，有人批評她很自私，不給其他學校翻身的機會，她反問，「學校本來不是就要以學生利益為最大考量嗎？」「那為什麼之前高中不努力，現在才想平白無故得到什麼？」「難道以後企業雇主看到聯盟上的文憑或修過的課不會遲疑一下嗎？」

她指出，本來學校資源就夠少了，而且課還有夠難搶，本校生自己抱怨都來不及了，其他人憑什麼要這麼好心到要把資源貢獻給沒給政大任何好處的學校？有不少政大同學看了她這篇貼文相當認同，認為要合作可以，但至少台科大算是科大第一志願，而且有些東西可以互補，還有人說，要搞聯盟「好歹也挑一下隊友吧，這組等級真的差太多。」

然而，也有其他學生站出來想幫私大和科大說話。有同學指出，組聯盟跟拿到相同的文憑，狀況不一樣吧？大家會不會想太多，況且以地方創生的角度切入，其實本意很好。「又沒有說要併校，是在大驚小怪什麼？」、「有興趣的課就去修呀，連課都還沒上課，不要看到別人的校名就開始賭爛好嘛？」、「說個笑說，某些私大熱門科系在業界還贏過國立冷門。」

事實上，國內出現大專院校系統聯盟並非第一次，現階段除了文山聯盟，還有像是由台大、台科大、台師大組成的「國立台灣大學系統」，或者還有中央、交大、清大、陽明大學組成的「台聯大」，以及由東吳、大同、文化、北醫、世新、淡江、銘傳、輔仁及實踐等北區9所大學所組成的「優九聯盟」，都是用類似的概念整合各校資源。

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