張金鑑獎學金33學生獲獎14日頒獎

「東海大學招生率逆勢成長！」擔任東海校長4年的王茂駿1日晚間在全球校友會慶祝校慶65周年餐會上，自信的對近千位來自全球的校友說，「期望東海大學成為台灣的耶魯。」 每年11月2日是東海校慶...

2020-11-02 19:19