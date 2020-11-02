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張金鑑獎學金33學生獲獎14日頒獎

聯合報 / 記者陳智華╱即時報導

財團法人張金鑑先生行政學術獎學基金會公布108學年度獎學金得獎名單，研究生13名包括政治大學蔡雅琄、台灣大學梁媛婷、政治大學何思諭、台北大學張繼中、台北市立大學謝旻芬、中央大學吳紀萱、中正大學林玉芬、中山大學莊碩宇、國防大學郭昭顯、世新大學王姿淇、淡江大學曾瀠仟、東海大學陳麒芳、環球科技大學黃班益萍。

大學部20名：台灣大學石哲宇、政治大學江翊瑄、翁嘉佑、台北大學古名淇、台北市立大學陳佩怡、暨南國際大學尤翰祥、中正大學李京蓁、台南大學曾珣榛、東華大學余育權、國防大學賴怡伶、銘傳大學黃奕璇、世新大學黃郁婷、淡江大學蔡易珈、元智大學李珮綺、東海大學方芷瀲、中央警察大學吳家蓁、中國文化大學張詠婷、中華大學賴仕祥、佛光大學黃煜婷、義守大學鄧舒馨。

14日上午8時30分在公務人力發展學院福華國際文教會館一樓前瞻廳頒獎，當天上午並為中國行政學會、政治大學公共行政學系共同舉行「新疫時期的行政科學：趨勢、思想、策略」學術研討會，詳情請洽(02)29393091轉51157關小姐。

世新大學 東海大學 淡江大學

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