64年大學郵局熄燈號 老東海人致青春嘆捨不得

全國第一家大學校園郵局「東海大學郵局」64年走入歷史，吹熄燈號，今天遷到東海夜市、台灣大道上的備援中心大樓，不少校友聽到直扼腕，希望校方保留原貌保留郵局、信箱間，留下東海歷屆師生「致青春」的回憶，不少校友嘆可惜。校方表示，兩項建築都會保留，至於內部空間運用還待討論。

東海大學當年學生下課後，郵局、信箱間與銘賢堂之間有如學生活動中心，到郵局領生活費或掛號包裹，再到信箱間打開自己租的信箱，看看有沒有信件或活動通知。很多人約會地點就在信箱間外頭，有的社團辦活動也會在信箱間前招徠宣傳，因是學生每天必之處，可以收到最好的效果。

東海大學舉臉書留言活動，校友紛紛說自己的感覺「謝謝郵局和信箱間的美好回憶，那是電子書信、網路銀行無法取代的溫暖，想念東海的青春」還有人因在信箱間排隊而結識、相戀，透過信箱間傳遞書信。「熄燈的郵局，熄不掉東海人美麗的回憶」「新生大一，學姐常在信箱裡留著問候的訊息，心頭暖暖」「學長常在考前送支糖果夾上卡片，考前進補」「老東海的味道，捨不得熄燈...」「信箱間與郵局，是離家遊子、戀愛訊息必走過的地方」。