東海慶65周年 校長王茂駿期望成台灣耶魯

「東海大學招生率逆勢成長！」擔任東海校長4年的王茂駿1日晚間在全球校友會慶祝校慶65周年餐會上，自信的對近千位來自全球的校友說，「期望東海大學成為台灣的耶魯。」

每年11月2日是東海校慶，因1日適逢假日，校慶活動提前一天舉行，2日則舉辦校慶運動會。1日晚上，東海各地校友齊聚新完工的風雨球場，在由柯達文牧師帶領舉辦風雨球場奉獻儀式後，餐會才正式開始。王茂駿致詞表示，面對少子化趨勢下，東海招生率達97.85％，是這幾年來最好的成績，而且是逆勢成長。

他指出，依據2020年英國泰晤士高等教育排名，東海為全球200名內，是台灣第3名，私校第1名。且獲得典範通識學校獎，代表東海博雅教育獲得肯定。

立法院副院長蔡其昌回母校致詞時說，他身受到東海的培育，大學及研究所在東海生活了8年，是他青春歲月中最美好的一段回憶。

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