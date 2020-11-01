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泰晤士高等教育學科排名 台大9領域入榜這科最強
英國泰晤士高等教育（THE）日前公布2021年世界大學各學科領域全球大學排名，台灣大學在11個學科領域中，有九個學科進入排行榜，六個學科排名較上次進步。校方表示，名次最高的是「臨床前期、臨床與健康」，排全球第48；進步最多的是「商業與經濟學」排第84名，比去年進步14名。
台大表示，該校在這次排名中表現亮眼的領域還包括「工程技術」排第61，以及「計算機科學」排第62。其他進步的學科包括「生命科學」與「自然科學」，都從去年的排名151到175區間，進步到101到125區間。
台大也說，THE今年9月2日公布2021年世界大學排名，台大排名第97名是首度近百大，較去年的120名進步23名。對於此次公布的各學科領域排名，除肯定所有院系所的努力與精進，更將列為自我檢驗的指標，繼續努力。
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