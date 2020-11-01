金門大學慶24週年 校長領軍師生太武山攻頂淨山

國立金門大學為慶祝24週年校慶，展開一系列慶祝活動；今天由校長陳建民領軍，近千名師生一起攀登太武山。在17面各系系旗引領下，師生成功攻頂，並攜手淨山做公益。

陳建民勉勵學生要多多走動，藉由這次登山、淨山活動，領略金門的自然與人文之美，同時在大自然中鍛鍊體魄，養成愛護土地、關懷社會的情操。他也期許學生將學習所得應用在學業、事業上，服務人群、貢獻社會國家，這才是活動的真正意義。

金大學務長呂立鑫表示，這次活動師生自太武山下的屏東文康中心出發，長長的人龍十分壯觀，師生沿路健行並攜手淨山，途經觀日步道、頑石點頭、海印寺、毋忘在莒勒石、鄭成功觀兵奕棋處，最後在玉章路牌坊下山。

許多第一次登太武山的大一新生都讚嘆自然美景與人文景觀，尤其登頂後鳥瞰金門全島，美景盡收眼底，直說真是令人心曠神怡。

金大表示，今年的建校24年校慶活動，繼10月多項運動競技後，今天師生聯手太武山攻頂淨山，3日到18日將在圖書館舉辦「得意忘象－駑馬會書藝聯展」。4日校慶當天，除了校慶典禮，還將為「林雅蓉會議廳」和「浯洲書院」揭牌，並舉辦多國文化饗宴園遊會。