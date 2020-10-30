聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰晤士報世界大學學科排名 中正大學社科躍升全國第六
全球最具影響力的大學排名之一，英國泰晤士報高等教育專刊（THE），日前公佈2021年世界大學學科排名，中正大學在社會科學、電腦科學、商業與經濟、工程領域榜上有名，其中社會科學領域躍升國內大學第6名！
中正表示，泰晤士報高等教育專刊排名針對教學、研究、國際化、研究影響力、產學收入等5大面向、13項績效指標進行評比，今年首度一次公布各大學11個學科排名。中正大學次排名表現亮眼，共4個學科上榜，包含社會科學、電腦科學、商業與經濟、工程領域，其中社會科學表現最佳，名列全球501-600。
中正是綜合型大學，強調理工、人文並重，近年不只理工領域成果卓越，社會科學領域研究影響力更突飛猛進，社會科學院教師無論是社會福利、勞工關係、傳播、國際戰略、政治及心理學等，都積極參與公共事務。
校方指出，社科院教師不僅在政府部門會議與決策擔任要角，也投書媒體發表專業見解，像社會保險福利收費改革、育兒津貼、兩岸關係、國際政治議題、網路置入議題、勞動市場與薪資結構等議題，也呼籲政府儘速實行公共媒體法、OTT專法修法。
社區關懷方面，社科院除關注流浪動物議題，也致力打造高齡友善社會，心理系教師和嘉縣衛生局合作針對獨居老人進行心理檢測。而傳播系教師積極參與媒體改革，深入社區發揮人際傳播衛教宣導力量。
政治議題，政治系教師參加外交部國際事務學院「總統大選選前分析」座談會，接受國際媒體NHK專訪分析總統大選，社科院教師接受政府部門委託執行計畫，在教學與學習環境方面，社科院今年增設民意調查與行銷、社會正義、公部門管理、全球治理等學分學程。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言