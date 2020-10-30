泰晤士報世界大學學科排名 中正大學社科躍升全國第六

台灣有許多公私立大學，每間大學的環境、建築物等都有屬於自己的風格和特色，有一名網友日前到政大去參觀，看到新圖書館整體的設計讓他很驚豔，也因此很好奇全台哪間大學的圖書館最美？貼文引起討論，其中有人大推台東大學還能看到海景。

2020-10-30 09:25