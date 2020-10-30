泰晤士報高等教育專刊公布世界排名 東華大學表現優異

英國「泰晤士報高等教育專刊」近日公布最新的世界大學排名，國立東華大學在電腦科學學門表現優異，名列全世界第301至400名的區間，文章引用率甚至比台大還高，在全台入榜20所大學中，與其他4所大學並列第5名之首，校長趙涵㨗開心表示，要持續精益求精，朝世界頂尖大學邁進。

泰晤士報高等教育專刊（Times Higher Education）的世界大學排名，依據教學、研究、論文引用、國際視野、產學收入等5大面向，作為評比依據，名單相當具有影響力。

日前2021年排名公布，在電腦科學學門部分，全球共有827所大學上榜，與2020年749所大學相較，多了78校，不過，東華的排名大幅躍進，從2020年的401到500名進步到301名至400名，與成大、師大等校並列第5，且電腦科學的論文引用排名更高居全台第一，成績達83.3分，遠高過第2名國立台灣科技大學的62.3分。國際視野的排名也高居全台大學之冠。

不只電腦科學學門表現優異，東華的工程與技術、物理科學兩個學門也有好成績，工程與技術學門名列全球601至800名，在台灣入榜的29所大學中，與其他7所大學並列第8名，物理科學名列801-1000名區間，在全台18所入榜大學中並列第8名。國際事務處長馬遠榮表示，整體而言，東華在教學聲望、研究聲望、論文引用、國際化程度和產學合作，都有長足進步。