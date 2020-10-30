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台灣哪所大學圖書館最美？ 網友大推這間「看出去就是大海」

聯合新聞網 / 綜合報導
全台灣哪間大學圖書館最美？有網友極力推薦台東大學的圖書館可看到美麗海景。照片為示意圖。 圖／ingimage
全台灣哪間大學圖書館最美？有網友極力推薦台東大學的圖書館可看到美麗海景。照片為示意圖。 圖／ingimage

台灣有許多公私立大學，每間大學的環境、建築物等都有屬於自己的風格和特色，有一名網友日前到政大去參觀，看到新圖書館整體的設計讓他很驚豔，也因此很好奇全台哪間大學的圖書館最美？貼文引起討論，其中有人大推台東大學還能看到海景。

原PO在PTT發文寫道前幾天有事情到政大去，趁著空檔便到新蓋的圖書館去看看，意外發現新圖書館相當高級，「整個設計是環狀上升的，空間感很夠，牆壁上的裝飾也很多，也有看電影的小沙發等等」，讓他參觀後讚嘆不已。

原PO相當羨慕政大也一間非常高級又新穎的圖書館，不禁感嘆自己讀大學時的圖書館很破，無法與其相比。他也好奇其他大學是否也有這樣漂亮的圖書館，於是便上網詢問鄉民們「有沒有人知道全台最美的圖書館是哪間大學啊？有沒有卦？」

許多人紛紛留言推薦自己認為最棒的大學圖書館，「國防大學」、「實踐的也很讚」、「推實踐的」、「清大圖書館的沒這麼文青，但裡面超高級」、「單論建築外觀，我覺得台大圖書館很漂亮又有氣勢」、「東華的」、「台北大學啊，超潮的」。

當中還有一些網友極力推薦台東大學的圖書館，只要從裡頭就能看到海景，「麻煩到台東大學走走好嗎？」、「當然是台東啊」、「台東的真心美，從窗戶看出去是海」。

不只校園裡的圖書館美，各縣市設立的圖書館也很有特色，《聯合新聞網》之前也有整理出台灣9間極具特色的圖書館，例如：台灣第一個拿到鑽石級綠建築標章認證的北投圖書館、曾獲國際圖書館協會IFLA列入「此生必去的1001座圖書館」名單的國立公共資訊圖書館等，每一間都值得民眾欣賞參觀。

PTT 圖書館

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