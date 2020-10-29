泰晤士世界大學排名 台師大躍升教育學科第20名

泰晤士高等教育世界大學排名（THE）昨公布最新世界大學各學科排名，台灣師範大學表示，校方在教育學科排名全球第20，也是國內入榜學校中學科名次表現最佳的大學，顯示近年來投注的研究資源、推動學術國際化和學生國際化的努力，讓學術能量被全球看見。

台師大校長吳正己表示，自THE公布教育學科排名以來，台師大都穩居世界前25名內，從4年前的第22名、次年躍升至15名，去年為23名，今年進步3名到第20名。

THE排名是根據各大學在教學、研究、國際化、研究影響力以及產學收入等五大面向，涵蓋13項指標進行評比，指標的權重計分則會依各學科特性而調整。THE往年都陸續公布各學科排名，今年首度一次公布全部11學科，台師大有7學科上榜。

台師大表示，不只教育學科，校方今年在藝術與人文學科也表現亮眼，進步到全球176到200名，成為國內唯二進入該領域全球前200名的學校。其餘入榜的學科中，心理學排名201至250名，工程、資工比去年進步，自然科學、社會科學則名次持平，其中心理學、社會科學都位居全台第二。

吳正己說，台師大在「教學」與「產學收入」這兩項構面，也同樣呈現進步趨勢，可見辦學上已有相當豐碩成果。世界排名不是經營大學所追求的目標，而是用以自我檢驗大學辦學成效的眾多指標之一。