中原大學認大樹種小樹 串連產官學資源盡社會責任

中原大學學生為了幫助苗栗縣卓蘭偏鄉永續發展，與雙連梨社會企業合作推動「認大樹，種小樹」果樹認養計畫，企業每認養一棵梨樹，不但可以收到每年60至180台斤不等的當季水果，中原團隊還以企業名義種下另一棵小樹，並將企業捐款回饋當地的圖書館，希望藉此讓農友收入更穩定、偏鄉教育受到重視、林區生態永續發展。

「果樹認養計畫」從去年開始推動，由中原企管系學生創立的「活源行銷顧問有限公司」主辦，活源在中原創新創業發展中心輔導創業，致力於企業CSR與大學USR的協力合作。今年參與果樹認養的企業有宏致電子、寬度科技、張美玉地政士事務所等，其中宏致電子更連續兩年與中原大學合作公益實踐計畫，鼓勵青年學子發揮行動力關懷社會。

活源行銷團隊成員企管碩一許庭瑋表示，大學時參與企管系團隊管理課程，接觸到中原大學在卓蘭的USR計畫，讓他對偏鄉產業經濟結構產生研究興趣，於是與志同道合的夥伴們積極發想解決方案，2018年便曾以「卓越雙連、梨想大地-果樹認養計畫」為主題，參加校內創新創業競賽，大家更在企管系李明彥老師的鼓勵下，創業成立活源行銷團隊。

許庭瑋說，為了讓更多人看見卓蘭優質的水果，團隊不斷發想商業模式，與企業合作就是其中一環。此外，團隊更與跟「添甜蒔」甜點店異業合作，以卓蘭在地水果製成柑橘巧克力與萊姆葡萄口味的瑪德蓮貝殼蛋糕，行銷創意深獲好評。

今年10月，活源行銷團隊參加林務局新竹林區管理處主辦，與其他企業一同在苗栗卓蘭鯉魚潭水庫旁進行「上山種下一顆樹」植樹造林活動，透過產官學的串連推動友善生態造林、善盡社會責任，讓農業發展與生態環境取得更好的平衡。

「我們不斷思考，如何讓卓蘭在農業發展與環境保護議題中取得平衡，讓產業與環境永續」，團隊成員彭東誠表示，藉由和林務局合作的造林活動，攜手產官學三方共同推動永續生態發展，達到友善企業、友善卓蘭、友善造林的目標。