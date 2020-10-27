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清大響應永續發展 研發唾液快篩新冠病毒晶片

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大化學所碩二生胡育豪（左）和林岩廷成功將廢保麗龍變成可處理含砷廢水的淨水材料。圖／清大提供
清大化學所碩二生胡育豪（左）和林岩廷成功將廢保麗龍變成可處理含砷廢水的淨水材料。圖／清大提供

為響應聯合國17項永續發展目標(SDGs)，國立清華大學訂本周為永續發展周，舉辦研討會、專題論文競賽等一系列活動，並邀請學生提出永續校園實踐方案，徵集到上百個包括利用廢保麗龍淨化半導體業廢水等「綠點子」。副校長兼永續長戴念華指出，永續發展的種子將深植在每位師生心中，善用研究專業，為台灣社會及地球生態做出貢獻。

聯合國17項永續發展目標包括綠色能源、淨水及衛生、消除貧窮、中止飢餓、促進健康及福祉、優質教育、性別平等、產業創新等。

由清大師生提出的永續發展實踐方案本周在校內旺宏館展出。活動還設計一面「種子計畫」牆，上面每個方格內都有一張種子紙，參與者可將種子帶回種植，並翻面寫上自己的永續想法及理念，當全部方格都翻面、由白變藍，就會拼成大大的「17 SDGs」字樣。

清大學化學所碩士生林岩廷、胡育豪等在教授凌永健指導下，以「以廢減廢」的概念，利用廢保麗龍來淨化含砷的半導體產業廢水，也參加這次的學生研究專題競賽。該項研究正對應了聯合國永續發展目標中的淨水、產業創新、負責任的消費及生產模式等3項目標。

胡育豪說，目前手機裡的訊號放大器及汽車自駕系統普遍使用砷化鎵晶片，邁入5G通訊時代後，砷化鎵半導體需求更高，但它產生的廢水卻很難處理。團隊運用廢保麗龍研發出新型的金屬吸附材料，可將廢水中砷的濃度從每毫升11000微克降到5微克，節省7成的處理成本，「無用的保麗龍也搖身一變成為白金，同時處理兩種難纏的廢棄物。」

另外，清大動機所碩二生陳品璇也參加學生研究專題競賽，在教授王玉麟指導下，完成使用唾液就能在5分鐘內快速篩檢新冠病毒的晶片。研究對應聯合國永續發展目標中的促進健康及福祉目標。

陳品璇說，新冠病毒有一種特殊的蛋白質「核衣殼蛋白」，她先將對應這種蛋白質的抗體鑲嵌在晶片兩端，接著將唾液滴在晶片上，插入讀卡機。如果受檢者感染了新冠肺炎，抗體就會像磁鐵一樣吸引核衣殼蛋白，進而造成電流訊號改變；且病毒濃度愈高，電流訊號差愈大。未來將一步開發出民眾自行在家即可操作檢驗病毒的設備。

清大動機所碩二生陳品璇研發唾液快篩新冠病毒晶片。圖／清大提供
清大動機所碩二生陳品璇研發唾液快篩新冠病毒晶片。圖／清大提供
清大在旺宏館一樓的設立種子計畫牆，讓大家寫下實踐永續的目標。圖／清大提供
清大在旺宏館一樓的設立種子計畫牆，讓大家寫下實踐永續的目標。圖／清大提供

保麗龍 聯合國 半導體

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