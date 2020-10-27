清大響應永續發展 研發唾液快篩新冠病毒晶片

為響應聯合國17項永續發展目標(SDGs)，國立清華大學訂本周為永續發展周，舉辦研討會、專題論文競賽等一系列活動，並邀請學生提出永續校園實踐方案，徵集到上百個包括利用廢保麗龍淨化半導體業廢水等「綠點子」。副校長兼永續長戴念華指出，永續發展的種子將深植在每位師生心中，善用研究專業，為台灣社會及地球生態做出貢獻。

聯合國17項永續發展目標包括綠色能源、淨水及衛生、消除貧窮、中止飢餓、促進健康及福祉、優質教育、性別平等、產業創新等。

由清大師生提出的永續發展實踐方案本周在校內旺宏館展出。活動還設計一面「種子計畫」牆，上面每個方格內都有一張種子紙，參與者可將種子帶回種植，並翻面寫上自己的永續想法及理念，當全部方格都翻面、由白變藍，就會拼成大大的「17 SDGs」字樣。

清大學化學所碩士生林岩廷、胡育豪等在教授凌永健指導下，以「以廢減廢」的概念，利用廢保麗龍來淨化含砷的半導體產業廢水，也參加這次的學生研究專題競賽。該項研究正對應了聯合國永續發展目標中的淨水、產業創新、負責任的消費及生產模式等3項目標。

胡育豪說，目前手機裡的訊號放大器及汽車自駕系統普遍使用砷化鎵晶片，邁入5G通訊時代後，砷化鎵半導體需求更高，但它產生的廢水卻很難處理。團隊運用廢保麗龍研發出新型的金屬吸附材料，可將廢水中砷的濃度從每毫升11000微克降到5微克，節省7成的處理成本，「無用的保麗龍也搖身一變成為白金，同時處理兩種難纏的廢棄物。」

另外，清大動機所碩二生陳品璇也參加學生研究專題競賽，在教授王玉麟指導下，完成使用唾液就能在5分鐘內快速篩檢新冠病毒的晶片。研究對應聯合國永續發展目標中的促進健康及福祉目標。