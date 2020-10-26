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總獎金逾16萬7千元 北區國稅局曉稅智多星租稅比賽大專院校熱鬧開跑

聯合新聞網 / 新竹訊
「曉稅智多星 校園達人來爭鋒」新北場第一名頒獎。圖／財政部北區國稅局新竹分局提供
「曉稅智多星 校園達人來爭鋒」新北場第一名頒獎。圖／財政部北區國稅局新竹分局提供

總獎金逾16萬7千元的曉稅智多星、校園達人來爭鋒活動日前於致理科技大學開賽，共有19組隊伍爭奪晉級資格，最後由臺北大學財政學系拿下第一名，地主隊致理科大會計系獲得第二名，雙雙進入11月14日決賽，角逐2萬5千元最高獎金。

財政部北區國稅局新竹分局鼓勵大專院校學生汲取租稅常識與認同感，援例辦理曉稅智多星活動(租稅達人王)，今年由北區國稅局新竹分局承辦，邀請就學、居住、設籍北區轄區大專院校學生共襄盛舉，期望透過生動活潑的益智問答比賽，傳達正確稅務法令，建立誠實納稅觀念。

本次競賽預計舉辦新北場(致理科技大學)、新竹場(清華大學南大校區)、桃園場(中原大學)和宜蘭場(宜蘭大學) 四場初賽，前10名頒發5,500元至1,000元不等獎金，並取單場次前兩名進入總決賽。總獎金也提高至16萬7千元，前三名獎金分別為2萬5千元、1萬5千元、8千元，四至八名各獲5千元獎金。

主辦單位表示，新北場初賽共吸引19組學生報名參加，包含致理科技大學、臺北大學、臺北商業大學、真理大學財稅相關學系學生。為獲得好成績，同學們比賽前除了拿著題庫反覆練習並討論，上台時更是全力以赴，都是為了取得晉級資格。

財政部北區國稅局新竹分局表示，接下來在10月25日(日)、10月31日(六)、11月7日(六) 還有三場比賽，歡迎北區國稅局轄區學生踴躍報名參加，詳情請上官網查詢。

比賽現場學生於準備時認真閱讀、討論題庫。圖／財政部北區國稅局新竹分局提供
比賽現場學生於準備時認真閱讀、討論題庫。圖／財政部北區國稅局新竹分局提供

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