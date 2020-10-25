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新北校園廣告人12強爭霸 政大生用小畫家拍片奪評審獎

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「2020新北校園廣告人」全體參賽選手及廣告業師合影。記者吳亮賢／攝影
「2020新北校園廣告人」全體參賽選手及廣告業師合影。記者吳亮賢／攝影

「2020新北校園廣告人」今揭曉各項大獎得主，第一名由世新大學團隊創作的「銀髮特攻隊」拿下，獲得15萬元獎金，作品藉由「打蚊子」傳達互助及陪伴的重要，呼籲長者參與新北銀髮俱樂部；評審特別獎則為政治大學謝旻勳獨力創作的「走！爽吃！」他透露，一開始只是為了交作業而參賽，僅用小畫家繪圖，描繪跟家人出遊漁港的所見所聞，沒想到就入圍12強，最後甚至拿到大獎。

來自全台各大專院校及高中職生組成的12組入圍團隊，在廣告業師的指導下，歷經6個月籌畫及拍攝，以充滿創意及獨特觀點的作品，宣傳新北政策。今揭曉前三名為世新大學「銀髮特攻隊」、台灣藝術大學「萬里蟹來襲」、銘傳大學「解憂圖書館，歡樂不打烊」，評審特別獎為政治大學「走！爽吃！」，社群行銷獎同樣由「萬里蟹來襲」拿下。

市長侯友宜今頒獎時指出，「新北校園廣告人」是鼓勵青年影像創作的平台，並結合業界資源，如聯廣傳播集團、偉門智威、雪芃廣告、台灣電通及華苑映創製作公司，給予同學更多學習的機會，每年入圍的作品也都會在新北公共場所及市府大樓播映，獲得許多民眾好評。

世新大學學生宋禹彥、林柏丞、王傳宇、凃昭旭得知拿下第一名時，高興地從位置跳了起來，直呼「不敢相信」。他們表示，團隊在討論如何切入銀髮俱樂部主題時，正好有一隻蚊子飛來飛去，便決定以「打蚊子」這件小事出發，凸顯朋友間的互助及陪伴，呼籲長者參與銀髮俱樂部活動，結交朋友、讓晚年不孤單。

評審特別獎「走！爽吃！」透過動畫傳達野柳、龜吼、萬里等新北漁港觀光元素，全片由謝旻勳獨力完成。他透露，自己並非傳播科系，因某堂課程要求必須參賽，便以小畫家及免費剪輯軟體創作，沒想到就入圍12強，隨後也開始學習較專業的繪圖及剪輯軟體，並重新修改作品，「能獲得評審特別獎，既訝異又開心。」

政治大學謝旻勳(右2)獨力創作「走！爽吃！」拿下評審特別獎，開心地與父母親及新聞局長蔣志薇(左2)合影。記者吳亮賢／攝影
政治大學謝旻勳(右2)獨力創作「走！爽吃！」拿下評審特別獎，開心地與父母親及新聞局長蔣志薇(左2)合影。記者吳亮賢／攝影
「2020新北校園廣告人」第一名由世新大學團隊創作的「銀髮特攻隊」拿下，由市長侯友宜頒獎。記者吳亮賢／攝影
「2020新北校園廣告人」第一名由世新大學團隊創作的「銀髮特攻隊」拿下，由市長侯友宜頒獎。記者吳亮賢／攝影

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