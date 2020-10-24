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台大校務會議5票之差驚險通過 開放媒體入場旁聽

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學校務會議今年3月決定不再開訪媒體入場，學生代表今天在校務會議提案開放媒體入場，以同意58票、反對51票驚險通過，下次會議起媒體可入場聽打記錄。本報資料照片
台灣大學校務會議今年3月決定不再開訪媒體入場，學生代表今天在校務會議提案開放媒體入場，以同意58票、反對51票驚險通過，下次會議起媒體可入場聽打記錄。本報資料照片

台灣大學校務會議今年3月決定不再開訪媒體入場，學生代表今天在校務會議提案開放媒體入場，以同意58票、反對51票驚險通過，下次會議起媒體可入場聽打記錄。不過何謂媒體等細節尚待討論，校務會議決議由秘書室規畫相關守則，而後送到校務會議報告。

台大在3月21日校務會議上，主任秘書孫效智發言表示，有學生會成員在臉書粉絲專頁上直播議事音檔違反規範。有老師表示，如果錄音播出前沒經同意，是一種侵犯，並提案禁止他人直播，最後以75比28通過禁止直播議事。

學生會代表接著表示，會議進行期間，多家新聞也在網站上刊登議事內容，最後也發起提案來反制，禁止媒體入校務會議採訪，全體表決後也以43比26通過。下次會議起，媒體不得入內，校方承諾在會後安排主管接受訪問。

一名退休的台大主管表示，台大民國85年前後就開放媒體進校務會議。他覺得很感慨，台大是民主開放的校園，不應該這麼做。建議校方三思而後行。他認為如果校務會議有涉及不公開的情事，再請媒體離席就好。

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