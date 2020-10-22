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讀碩士還是博士CP值比較高？ 網友分析利弊指出「1關鍵」

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人大學畢業後會繼續讀碩士，而碩士念完後是否會再讀博士？ 圖／聯合報系資料照片
不少人大學畢業後會繼續讀碩士，而碩士念完後是否會再讀博士？ 圖／聯合報系資料照片

不少人大學畢業後會繼續讀碩士，而碩士念完後是否會再讀博士？一位碩士生對未來的規劃感到迷茫，認為博士與碩士工作待遇沒有差距太大，且博士要再花四年的時間念書，令他相當困惑「讀碩士還是博士CP值比較高？」

網友在PTT八卦板PO文表示自己是碩士研究生，最近教授問他有沒有意願讀博士班，他分析後認為博士除了「有可能」可以留在大學做研究當教授以外，工作後博士待遇應該略好一點，但與碩士的似乎也相差無幾，再加上讀碩士只要2年，博士卻要4年以上，這些因素讓他猶豫是否真的要讀博士。

貼文一出，許多網友紛紛討論，有人認為讀博士平均要五年，還是要看原PO想做什麼，「不搞學術研究研發念博士做啥」、「過來人經驗，不要簽，碩士畢就好」、「付出的努力多太多了」、「長期來看，博士高些，只看人生五年，碩士高些」、「土博很可憐，看過低報學歷找工作的」、「博士起薪高一些，但缺太少了」。

也有人覺得讀博士「CP值應該可能不錯？不過要能忍受自己還在讀博士班當米蟲，看大家都在工作賺錢的生活就是了」、「台積（台積電）碩士4萬5、博士6萬；發哥（聯發科）碩士7萬6、博士11萬4，正常五年碩畢根本調不到博士薪水，何況台積博士職等還領先碩士2等」。

一位碩士生對未來的規劃感到迷茫認為博士與碩士工作待遇沒有差距太大，且博士要再花四年的時間念書，令他相當困惑「讀碩士還是博士CP值比較高？」圖／取自PTT八卦板
一位碩士生對未來的規劃感到迷茫認為博士與碩士工作待遇沒有差距太大，且博士要再花四年的時間念書，令他相當困惑「讀碩士還是博士CP值比較高？」圖／取自PTT八卦板

畢業典禮 薪水 台積電

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