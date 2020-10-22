讀碩士還是博士CP值比較高？ 網友分析利弊指出「1關鍵」

不少人大學畢業後會繼續讀碩士，而碩士念完後是否會再讀博士？一位碩士生對未來的規劃感到迷茫，認為博士與碩士工作待遇沒有差距太大，且博士要再花四年的時間念書，令他相當困惑「讀碩士還是博士CP值比較高？」

網友在PTT八卦板PO文表示自己是碩士研究生，最近教授問他有沒有意願讀博士班，他分析後認為博士除了「有可能」可以留在大學做研究當教授以外，工作後博士待遇應該略好一點，但與碩士的似乎也相差無幾，再加上讀碩士只要2年，博士卻要4年以上，這些因素讓他猶豫是否真的要讀博士。

貼文一出，許多網友紛紛討論，有人認為讀博士平均要五年，還是要看原PO想做什麼，「不搞學術研究研發念博士做啥」、「過來人經驗，不要簽，碩士畢就好」、「付出的努力多太多了」、「長期來看，博士高些，只看人生五年，碩士高些」、「土博很可憐，看過低報學歷找工作的」、「博士起薪高一些，但缺太少了」。

也有人覺得讀博士「CP值應該可能不錯？不過要能忍受自己還在讀博士班當米蟲，看大家都在工作賺錢的生活就是了」、「台積（台積電）碩士4萬5、博士6萬；發哥（聯發科）碩士7萬6、博士11萬4，正常五年碩畢根本調不到博士薪水，何況台積博士職等還領先碩士2等」。