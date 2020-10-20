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落實社會責任 7所大學購6萬根香蕉助蕉農

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大校友總會理事長許恆壽將香蕉捐贈給台科大學生會，由學生會會長陳舒淳代表同學們領取。圖／台科大
台科大校友總會理事長許恆壽將香蕉捐贈給台科大學生會，由學生會會長陳舒淳代表同學們領取。圖／台科大

七所大學校友會採購香蕉助蕉農！台灣科技大學今表示，校方與實踐大學、聯合大學、勤益科大、中華科大、亞東技術學院、東南科大，由各校校友總會發起認購逾一萬一千公斤的香蕉，今天將近800箱約六萬根香蕉發送各校，助蕉農也讓大學生享用本地農產，吃得更健康。

台科大校長廖慶榮表示，此次認購香蕉的幾所大學都是台科大的校友校長，各校的校友總會更是全力支持。有感於香蕉產量供需失衡，希望本地農產能更被充分享用。七所學校校友會發起採購香蕉分送給大學生們，除了支持蕉農，亦培養大學生們愛物惜物、惜福的精神。

台科大校友總會理事長許恆壽將香蕉捐贈給台科大學生會，由台科大學生會長陳舒淳代表領取。陳舒淳說，很開心同學們有免費的香蕉可以吃，謝謝校友會學長的義舉，讓大學可以善盡社會責任，也讓同學們吃到台灣農產品，照顧到同學們的健康和飲食。

香蕉 台科大 大學生

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