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成大與印度藥廠攜手 研究預防治療阿茲海默症

中央社 / 台南20日電

成功大學分子醫學研究所特聘教授張南山2017年宣布完成「Z小分子蛋白」實驗，今年9月和印度製藥公司Lazuline Biotech達成合作協議，將進行預防癌症與阿茲海默症的臨床研究。

張南山指出，目前市面上尚未有有效藥物治療阿茲海默症；成大和印度製藥公司的合作計畫，預定耗時2年至3年時間將「Z小分子蛋白」推進臨床試驗，倘若開發成功，未來將可透過疫苗達到預防、治療癌症及老年失智症的雙重療效。

張南山13年前發現人體內有「Zfra小分子蛋白」，具防癌及抗癌功效，再和當時成大細胞生物解剖學研究所長司君一及教授郭余民合作，又發現Zfra小分子蛋白可減輕腦內類澱粉斑塊堆積、降低神經纖維糾結組織。

成大研究團隊發現，人進入中年後腦內開始出現特殊的蛋白質堆積，促使類澱粉斑塊堆積，這可能和中年後常忘東忘西有關，此時未出現失智症狀，但隨年紀增加，腦內類澱粉斑塊及神經纖維糾結逐漸堆積，造成失智病徵愈發明顯。

研究團隊以人工合成特殊的「Z小分子蛋白」進行小鼠實驗，每週1次微量靜脈注射至阿茲海默基因轉殖小鼠體內，1個月後小鼠腦中類澱粉斑塊清除超過50%、神經纖維糾結組織也減少5成；小鼠的學習記憶幾乎完全恢復。

研究團隊更將「Z小分子蛋白」用於生下來3個月的小鼠，在小鼠成長過程中，也能有效預防阿茲海默症發展。論文已發表在電子版美國阿茲海默症會旗艦期刊。

張南山表示，Lazuline Biotech公司擁有全球最大GMP（Good Manufacturing Practice）設施，場區所在地的海德拉巴（Hyderabad）位於印度中部，約有700萬人口，是印度第四大城，基礎建設完善度高，是前往中東、東南亞的重要交通樞紐。

Lazuline Biotech公司致力於開發新穎生物治療產品，包括注射用的血清白蛋白，並和全球共同參與生產重組血清白蛋白及開發抗愛滋病毒等藥物。

失智症 印度 阿茲海默症

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