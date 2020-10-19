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施比受更有福 金大社工系學生樂在服務長者

中央社 / 金門縣19日電

國立金門大學社工學系到烈嶼服務長者，長者對年輕學子的熱心讚譽有加。學生將所學應用在實際生活中，感到很有成就感；尤其看到阿公、阿嬤開心的模樣，更覺得施比受更有福。

金門大學表示，社會工作學系40名學生在系主任葉肅科和老師洪君烈帶領下，來到國境之西烈嶼（小金門），幫助高齡長者量血壓、按摩，並與他們玩桌遊、共餐、聊天、說故事，互動熱絡。

許多長者說，與金大學生互動相處，就像與遠從外地逢年過節返鄉的孫子相處時一樣地親切、自然、溫馨，讓他們快樂一整天。學生也反映能將所學用在實際操作上，覺得很有成就感，尤看到阿公、阿嬤笑呵呵，更覺得施比受更有福。

金大校長陳建民表示，志工服務是對社會需要幫助者提供協助與關懷，金大社工系重視學生服務態度的養成，並融入在課程和活動參與，經常安排學生到在地社福機構與社區擔任志工或進行交流學習，並針對社福機構與社區需求來規劃福利服務方案與服務學習活動。

葉肅科指出，這次活動透過對社區長者提供關懷服務，除回饋鄉里之外，並可促進學生認識學習性向，增強對社會工作與社會服務等助人行業的認同。他說，對社工系學生而言，能以自身所學專業，並運用同理心、傾聽等助人技巧，給予被服務者實際所需的服務，並與當地居民交流與互動，不僅提升整體服務品質，也增進金大與當地的交流與連結。

烈嶼鄉代會主席方駿洋表示，烈嶼鄉因位處國境最西邊，許多青壯人口因讀書、就業而外移他地，目前人口結構以高齡者居多；看到金大學生對社區長者的服務態度，就像對自己的阿公、阿嬤般親切，讓他非常感動。

鄉公所也表示，烈嶼鄉有許多獨特的閩南建築群、步槍模擬射擊館、九宮坑道、西湖戰車群等軍事史蹟和生態環境，歡迎金大學生和全台灣地區各地青年學子常來烈嶼辦活動並旅遊。

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