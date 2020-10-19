唸「醫科」純興趣畢業就轉職？ 內行人揭背後真相

台灣熱門的大學科系，包括電機、資工、法律、醫學等，這些科系畢業後求職相對順利，薪水也有一定的水準，對此，有網友好奇詢問「有人唸醫學系只是單純興趣嗎」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「台灣的醫學系學生，各個都是縣市、學校的頂尖中的頂尖，畢業後社會和經濟地位高了同期生一截，實為超級夢幻科系，但有人真的唸醫學系唸完就跑了嗎？因為醫學系對他來說單純是興趣，或是證明自己是強者轉而跑去其他領域，有這種人嗎？」

問題曝光後，網友留言回應，「為了興趣才會繼續當醫生吧！蠻多人是為家人而讀的，自己的興趣被抹殺也沒辦法反駁」、「滿多的，能考上醫學系其聰明才智，做其他事情也會很快上手」、「聽過為了父母念的，畢業後不是當醫生」、「台大很多吧！看診少多在做研究」、「幾乎沒有，都是抱怨讀書壓力大，看到業界低薪又繼續當醫師」、「我朋友唸醫科，後來去當補習班老師」。