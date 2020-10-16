金大開辦彩繪風獅爺課程 教學生認識金門守護神
風獅爺是金門的守護神，富有地方特色的信仰文化，也是當地具有代表性的人文景觀，國立金門大學為幫助學生認識風獅爺，昨由該校浯洲書院邀請金門風獅爺創作達人暨陶藝大師王明宗蒞校，為30多名書院生講述風獅爺的典故，並教導親手彩繪風獅爺，藉此提升書院生文化和創意知能。
金大校長陳建民表示，風獅爺從鎮風之神轉變為具有趨吉避凶等多元功能的聚落守護神，是金門地區十分珍貴的文化資產；該校浯洲書院的教育方針之一，是將金門學概論課程融入書院的教育環節中，使學生深刻體認金門的文化與特色，養成堅毅勤勉的金門精神，並重拾閩南文化特點，融入在日常生活之中。
金大副校長暨浯洲書院書院長陳奇中指出，該校非常推崇風獅爺的精神，在游泳館外牆有銅塑風獅爺雕像，祂左手拿金門學書本、右手拿毛筆、腰繫葫蘆、肩披綵衣，很有書卷氣息，希望書院生能像風獅爺一樣，未來在學業上、職場上認真負責、堅守崗位，學習不怕苦，工作不畏難，勇於發現問題與解決問題，使金大學生能成為企業之最愛，共同守護美好的家園。
在王明宗的細心指導下，同學認真觀察每個表情和動作，並專注彩繪白色的陶藝，同時運用多層次的線條與大膽鮮豔的配色，來呈現風獅爺威風凜凜的氣勢，凸顯其神格。在豐富多彩的文化饗宴中，書院生們自由發揮其想像力，完成屬於自己的生活陶藝小品。
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