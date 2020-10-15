上大學應該買筆電嗎？ 網友一面倒：這是必備的

上大學後到底該不該買筆電？現在教學多元，已經不像以前那樣純粹使用書本、紙本，而學生交作業報告也都會使用到電腦等科技產品，因此許多人進入大學後都會採購筆電來方便課業。一名網友發文表示親戚兒子今年剛上大學資工系，許多同學上課會帶筆電去使用，這樣的情形讓原PO想問「大學生有需要買筆電嗎？」

原PO在PTT寫道親戚的兒子今年剛成為大一新鮮人，就讀資工科系，不過有些課不在電腦教室，因此有些同學會帶自己的筆電到學校使用，原PO不知道親戚兒子以後的課需不需要用到筆電，擔心買了之後用沒幾次就太浪費了，只好上網詢問網友的意見「請問現在大學生筆電是必備的嗎？」

許多人看到原PO提到的「資工系」幾乎都認為應該要買，「資工系還是需要一台筆電吧，出門在外用得到」、「資工系還不需要，那什麼系需要？」、「資工至少桌電筆電二選一」、「念資工不買筆電那就不要念」、「寫code沒筆電是要用手機寫嗎？」、「資工還不需要的話，你是要他用壁畫寫程式嗎？」、「資工就是研究電腦軟體的啊，別的系可能不用，資工是一定要」、「資工系的投資他筆電，以後回收的更多」。

還有網友表示就算不是資工系也是需要筆電，「大學生還是要啦，還是會有做報告」、「可以買，有時候小組打報告的時候可以帶筆電去討論」、「不然是要打算盤嗎？」、「你說平板是不是必備就算了，這年頭筆電當然必備啊」、「我文組啦，組員沒筆電我一定扁他，沒筆電怎麼討論報告」、「必要的，只差在哪種筆電」、「沒筆電要把資料檔案copy來copy去的會死」。

不過也有人持不同的看法，「資工買桌電啦」、「買桌電比較實在」、「桌機吧，筆電研究所比較需要」、「不用，凹同學的來用就好」、「都只是拿去打電動啦」、「根本不會帶電腦」、「不是很需要，但有比較方便」。