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科研補助獨漏中生代 科技部將推出中堅科研人才計畫
科技部近日提出新版年輕學者計畫「2030跨世代年輕學者方案」，明年編列經費約10億元，超過45歲就不能申請。本報日前報導，中生代學者對於科技部只照顧年輕人表達感慨，盼資源分配更均勻，別獨漏50多歲的學術中堅。尤其越來越多教授考慮延後退休，更需科研經費支持。
科技部長吳政忠今天表示，將推出「中堅科研人才計畫」，補助45到60歲學者，明年經費預計爭取到12億元。至於年輕人才培育部分，科技部表示，除「2030跨世代年輕學者方案」編列11億元，前部長陳良基編列的愛因斯坦和哥倫布計畫雖告一段落，明年仍編列7億元，補助還在執行此計畫的年輕學者。加總下來，科技部明年預計提出30億元預算，照顧30到60歲的科研人才。
科技部近日提出新版年輕學者計畫「2030跨世代年輕學者方案」，清大研發長曾繁根指出，科技部原有鼓勵投入突破性研究的沙克爾頓計畫，今年取消，目前未見50歲左右的中生代獎助計畫，衝擊研究實力正處高峰的學者。台大研發長李百祺也認為，獎助計畫漏了中生代，學者呼籲資源分配更均勻，落實吳政忠「30到60歲不缺任何一塊」的目標。
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