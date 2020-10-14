科研補助獨漏中生代 科技部將推出中堅科研人才計畫

長期以來，其實有一個影展完全是以「年輕視角」來進行策劃的，它是位於台北藝術大學（以下簡稱北藝大）校區內的「關渡電影節」。關渡電影節展映的作品以學生短片為主，可惜難以吸引主流影展迷（即鎖定金馬、台北電影節的觀眾）的目光，加上地點又位處關渡的山區之中，對於校外人士而言，交通確實不太便利，因此許多影迷大概只聞其名，而不知它在策劃上的種種特色。

2020-10-12 12:20