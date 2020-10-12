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台灣創新技術博覽會 大葉大學團隊榮獲銀牌獎

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大葉大學師生參加「2020台灣創新技術博覽會」，研發「無菌培養器的整合感測模組」將感測模組結合瓶蓋設計，透過雲端就能掌握培育環境變化，也能節省巡視的人力，獲評審肯定拿下銀牌獎。圖／大葉大學提供
彰化縣大葉大學師生參加「2020台灣創新技術博覽會」，研發「無菌培養器的整合感測模組」將感測模組結合瓶蓋設計，透過雲端就能掌握培育環境變化，也能節省巡視的人力，獲評審肯定拿下銀牌獎。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學師生參加「2020台灣創新技術博覽會」，研發「無菌培養器的整合感測模組」將感測模組結合瓶蓋設計，透過雲端就能掌握培育環境變化，也能節省巡視的人力，獲評審肯定拿下銀牌獎。

大葉大學工學院教授蔡渙良、資訊工程學系主任林仁勇、食品暨應用生物科技學系教授徐泰浩與資工系碩士生呂威宏共同研發「無菌培養器的整合感測模組」。

林仁勇說，「2020台灣創新技術博覽會」由經濟部、科技部、農委會、國防部、教育部、勞動部、衛福部、環保署、國發會、中研院聯合主辦，今年展出近千件發明，大葉大學以德國師徒制帶領學生結合理論與實務，團隊開發的「無菌培養器的整合感測模組」，整合感測模組結合瓶蓋設計，瓶蓋的內、外都有感測器，不只是外部環境條件，還能掌握培養瓶中的二氧化碳濃度、溫濕度情況，有別於市面上的發明，因此受到評審肯定。

蔡渙良表示，此次發明以蛹蟲草當實驗對象，蛹蟲草一般人工栽培需要六十天，瓶罐經過滅菌後注入菌種，為避免汙染，養殖過程不能打開瓶蓋，只能透過透明玻璃罐觀察色澤變化，以評估生長情況，在無法確切得知內部生長條件，為了改善無法感知量測內部環境變化的問題，「無菌培養器的整合感測模組」將感測器嵌入無菌培養瓶，更能有效掌握培育環境變化。

呂威宏說，自動化監測管理系統可以減少農業的人力成本，方便培育者監看生長狀況，並可分析相關資料，進一步找出最佳生長條件，透過環境控制來維持生產品質更穩定。

大葉大學

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