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別再問我什麼時候畢業！網友熱議研究生最怕遇到的10大惡夢

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

寫論文都曾面臨的崩潰時刻

「研究生」是個很奇妙的身份，卡在大學生與社會人士之間，沒有固定上課，也不用每天上班，外人看來還以為無所事事，但其實每個研究生身上，都背負著一個名為「論文」的未爆彈，每當聽到某些關鍵字、遇到某些事，就會徹底爆炸。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友熱議研究生最煩惱的10件事，明明費盡千辛萬苦才考進研究所，到底有哪些事情會令他們崩潰到直呼「想休學」、「想放棄」呢？

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研究生惡夢

NO.10 被問何時畢業、論文如何

許多網友點出「如何一秒惹怒研究生」的關鍵句，像是：論文寫得如何？何時畢業？現在幾年級？不管問這些問題的人是真心誠意關心，或是想不到話題硬擠，都會讓研究生一秒爆氣！畢竟能不能畢業並不是研究生能控制的，很多時候還要看指導教授的態度、實驗成果，網路上流傳一張「研究生禮貌運動」，就是在提醒身邊有研究生朋友的人，千萬不要耍白目問這些禁忌問題。

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NO.9 找不到指導教授

基本上，剛得知考上研究所的消息，準研究生就會開始找指導教授了，但不是每個人都能那麼順利找到，教授拒收、不理人都是常有的事，因此常有網友發文求助學長姐，詢問有哪些教授願意收研究生。

不過指導教授願意收你只是第一步，很多網友也常會遇到教授飛到國外又不回信，完全聯絡不到指導教授的狀況。

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NO.8 口試沒過

辛辛苦苦寫完破萬字論文後，你與「畢業」之間，就只差一個口試的距離。許多過來人分享，通常教授願意口試，就代表會讓你過，口試比較像是儀式般的存在，但經歷前面論文大改、實驗做不出來等摧殘後，研究生對於許多原本有把握的事情，都變得不再有自信，所以在口試前常會幻想「別人都說一定會過，萬一我就破例沒過怎麼辦？」

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NO.7 被指導教授奴役壓榨

指導教授掌握著研究生的生殺大權，所以即使研究生沒有擔任助教，有些指導教授仍會利用權勢，命令研究生無條件地幫忙做事，像是週末熬夜做實驗，甚至被叫去做雜事、跑腿，做一些與學術無關的事情，所以有些研究生網友會戲稱自己是「廉價勞工」，被壓榨也很難說出口，地位相對弱勢。

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NO.6 發現論文被抄

對於研究生而言，論文就像自己的孩子一樣，經歷多年懷胎的辛苦，終於產下嘔心瀝血之作，所以研究生完全不可原諒抄襲自己論文的人！其實現在有許多抄襲檢查工具，所以抄襲的人也很難心存僥倖了。

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NO.5 拖延症發作寫不完論文

很多網友分享研究生必經之路，就是從原本的信心滿滿、認為自己會寫出曠世巨作，到後來發現，連生出大綱都是不容易的事，因此會開始逃避寫論文、拖延症發作，就算坐在電腦前面，但半小時過去仍一片空白、不敢動筆，此時研究生會開始對論文以外的事情都非常感興趣，甚至發展出第二專長，像是做菜、煮咖啡等。

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NO.4 作息不正常

明明規劃好縝密的計畫表，但因為禁不起誘惑、沒有靈感等意外，許多研究生網友都表示曾有熬夜寫論文的經驗，為了趕死線好幾天不睡覺，已不是新聞，有些人還會直接睡在研究室，過著只有睡覺與寫論文的生活，常常起床不知道今天是星期幾、現在到底是白天還是黑夜，失去時間感，唯一記得的日期只有死線。

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NO.3 缺乏社交好寂寞

很多研究生網友都說，寫論文就是一條孤獨的路，常常在研究室待一整天，根本沒有跟任何人說過話，同學的論文進度不一，所以在研究室討論相關話題也成了禁忌。因為作息不正常，無法與好友約出來見面，就算見面也會擔心被問論文進度，所以乾脆逃避社交，但偶爾坐在空無一人的研究室中，不禁感到非常寂寞。

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NO.2 畢業即失業

很多人拚命考進研究所，寫論文過程中遇到各種困難，曾一度以為自己無法畢業，沒想到朝思暮想的這天終於來臨，卻迎來更大的難關：找不到工作。許多網友分享，現在台灣碩博士學歷已不如想像中容易找到工作了，很多研究生看著身上的碩博士標籤，更容易對自己產生懷疑：為什麼念這麼久卻還是失業呢？

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NO.1 跟指導教授不合被刁難

俗話說「好的教授帶你上天堂，壞的教授帶你下地獄」，套用在研究生身上更是如此。許多研究生網友指出，指導教授可說是主宰研究生生涯的重要角色，所以學長姊也會在網路上教後輩如何避開地雷指導教授，平常研究生對指導教授更是畢恭畢敬，也難怪有人會將指導教授稱為「老闆」，因為這樣看教授臉色的自己，實在跟社畜沒兩樣啊～

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月08日至2020年10月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『研究生惡夢』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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