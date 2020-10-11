除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

許多人在讀大學之前，除了考慮自己有興趣的科系之外，也會考量到所讀科系未來的出路，而多數人都認為醫科、電資等比較吃香，未來出路比較廣，賺的錢也較多，因此是很多學子的目標之一，就有網友發文詢問其他鄉民「醫牙電資以外，還有什麼能讀的科系？」貼文一出引起熱議。

原PO在PTT寫道每次問科系時，聽到的答案大多是「醫牙>電資>all」，讓他覺得難道除了這兩個科系以外，沒有其他能選擇的嗎？於是發文詢問網友們的意見，「除了醫牙電資之外，還有什麼能讀的科系？有沒有八卦？」

貼文一出許多人都認為「財金系」比較好，「醫牙電資，再來就法律財金吧，其他就算了」、「財金啦，就算是學店，考個官股櫃員熬個七八年就有百萬年薪，櫃員考試都選擇題很好準備，名額又多，學店想百萬的捷徑」、「一堆假三類跨考台大財金」、「除了醫牙電資以外，財金也過得很滋潤了」。

還有人提供自己的意見，「隨便唸，以後考公務員」、「法律」、「藥學、法律、財金」、「想賺錢，當業務就好；想讀書，就挑有興趣的」、「醫藥賺很多，但也沒時間花」、「讀藥學永遠被醫牙踩在頭上，一輩子沒尊嚴」、「藥學有什麼好唸的，尤其又要五六年，CP值有夠低」。