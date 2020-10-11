快訊

國慶日台灣藝人噤聲 邰智源霸氣發文「國家生日為什麼不能講」

最保命的一塊肌！每日10分鐘呼吸肌運動 防老後嗆咳與吸入性肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

聯合新聞網 / 綜合報導
大學讀什麼科系，未來才有出路，這個問題常常都被人拿來討論， 圖／聯合報系資料照片
大學讀什麼科系，未來才有出路，這個問題常常都被人拿來討論， 圖／聯合報系資料照片

許多人在讀大學之前，除了考慮自己有興趣的科系之外，也會考量到所讀科系未來的出路，而多數人都認為醫科、電資等比較吃香，未來出路比較廣，賺的錢也較多，因此是很多學子的目標之一，就有網友發文詢問其他鄉民「醫牙電資以外，還有什麼能讀的科系？」貼文一出引起熱議。

原PO在PTT寫道每次問科系時，聽到的答案大多是「醫牙>電資>all」，讓他覺得難道除了這兩個科系以外，沒有其他能選擇的嗎？於是發文詢問網友們的意見，「除了醫牙電資之外，還有什麼能讀的科系？有沒有八卦？」

貼文一出許多人都認為「財金系」比較好，「醫牙電資，再來就法律財金吧，其他就算了」、「財金啦，就算是學店，考個官股櫃員熬個七八年就有百萬年薪，櫃員考試都選擇題很好準備，名額又多，學店想百萬的捷徑」、「一堆假三類跨考台大財金」、「除了醫牙電資以外，財金也過得很滋潤了」。

還有人提供自己的意見，「隨便唸，以後考公務員」、「法律」、「藥學、法律、財金」、「想賺錢，當業務就好；想讀書，就挑有興趣的」、「醫藥賺很多，但也沒時間花」、「讀藥學永遠被醫牙踩在頭上，一輩子沒尊嚴」、「藥學有什麼好唸的，尤其又要五六年，CP值有夠低」。

PTT

延伸閱讀

棄國外高薪返台求職屢碰壁！網揭殘酷現實 建議朝「一關鍵」下手

大電資時代 台大物理跌榜外

大學考試分發放榜 電資校系持續火熱

指考／電資持續熱門 中字輩電機系首贏台大地質

相關新聞

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

許多人在讀大學之前，除了考慮自己有興趣的科系之外，也會考量到所讀科系未來的出路，而多數人都認為醫科、電資等比較吃香，未來出路比較廣，賺的錢也較多，因此是很多學子的目標之一，就有網友發文詢問其他鄉民「醫牙電資以外，還有什麼能讀的科系？」貼文一出引起熱議。

台大與日本開發新元件 記憶體儲存密度有望提升

台灣大學化學工程學系教授陳文章與日本北海道大學工學研究院教授佐藤敏文（Toshifumi Satoh）長期合作，成功利用...

師大商圈高掛異國國旗 邀國際生同歡國慶

今天是國慶日，台灣師範大學表示，師大路街的道上將佈置各國國旗，打造多元國際化的異國街道，為中華民國慶生。今晚5時將舉行音...

冰淇淋、半月燒！ 成大中文系師生顛覆9種菱角新吃法

目前正是台南菱角採收季，不只可吃蒸菱角、煮排骨，成大中文系教授林朝成帶領學生開發菱角創意與創新料理，共有甘梨菱角凍、菱角...

大葉大學師生走進偏鄉 扎根美學教育

彰化縣大葉大學獲教育部獎助執行「彰南農村再生－文化扎根成就永續教育，食農教育拓展慢食觀光」計畫，設計暨藝術學院院長黃俊熹...

仁德醫專畢業生王栩詒醫檢師考試掄元 返校接受祝賀

私立仁德醫護管理專科學校應屆畢業生王栩詒參加今年醫檢師高考榮登榜首，昨天返回學校接受校長黃柏翔的祝賀及表揚；校方強調，1...

保育灰面鷲 長榮大學舉辦「台日鷹緣交流會」

每年國慶前後灰面鷲（灰面鵟鷹）拜訪台灣，長榮大學下午宣布，與墾丁國家公園管理處及日本宮古島市政府於11日於墾管處舉辦「2...

校園會客室／台大電機最難作業 他陪學生找「未來」

台大電機工程系教授曾雪峰右耳失聰，但擅於傾聽學生心事，逾百名學生主動找他當導師，搶著向他分享大學生活，顛覆大學生與導師僅期初相聚「一飯之緣」的印象。為鼓勵學生說更多自己的故事，曾雪峰出了全系最難的作業「描述廿年後的自己」，鼓勵台大生勇敢想像，是該校生涯規畫課的草創者。

影／聖約翰欠薪千萬只罰10萬 教部：未改善就列專輔

聖約翰科技大學今年8月起惡意不發薪，至今積欠教師千萬元薪資。教育部對該校開罰10萬元，高教工會與遭欠薪教師今天在教育部門...

開南大學光電屋頂啟用 鄭文燦：大學綠能場域增加收入

桃園市私立開南大學加入綠屋頂全民參與，校方與中租能源合作，率先在該校體育館、學生宿舍屋頂建置完成第1期太陽能板光電系統，...

他考上台大電機卻立志當公務員？網：自己喜歡有甚麼不可以

台灣社會一直存在「名校迷思」，考進好學校，進入大公司，晉升「人生勝利組」。就像邱妙津在《鱷魚手記》說的，「人們活著只為了被製成考試和賺錢的罐頭」，我們被困在罐頭生產線，在輸送帶上一直一直前進著。有位網友在PTT八卦板發文，說友人兒子重考上台大電機，「卻異想天開說想考公務員」，PO文一出，引起網友論戰。

興大做到永續能源！國產木竹廢料再利用製成複合板材

中興大學森林學系特聘教授王升陽領導的研究團隊，合成以樹皮當原料的「無游離甲醛單寧膠」，並製做林產廢料為原料製的複合版材，...

熱門新聞

康軒董座疑霸凌吹哨者 大同大學擬取消名譽博士資格

傳霸凌吹哨者？康軒稱「會妥善處理爭議」 勞工局12日查是否霸凌

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

故宮南院「蒙古那達慕盛會」！摔角射箭騎馬馴鷹 重現草原英姿

指考連2年入題 獲諾貝爾獎的「基因編輯」是什麼？

豐原高爾夫俱樂部新會館啟用 「顏水龍壁畫」成鎮館之寶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。