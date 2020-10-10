冰淇淋、半月燒！ 成大中文系師生顛覆9種菱角新吃法

目前正是台南菱角採收季，不只可吃蒸菱角、煮排骨，成大中文系教授林朝成帶領學生開發菱角創意與創新料理，共有甘梨菱角凍、菱角煎餅等九項新開發的菱角食品，邀請官田區農會家政班婆婆媽媽們試吃品嘗，也提供食品配方及製作方法分享，希望對提升菱角產業的發展，有所助益。

以往農政單位都是和餐飲或烘焙等食品相關科系合作，針對農特產研發創意食品，這一次的菱角創意產品，是來自成大中文系的師生，更令人好奇，原來林朝成去年獲得大學創新與大學社會責任優良教師，今年他推出「產品研發、包裝設計、市場驗證」課程，著手以台南官田二角菱角為食材，進行新產品的研發。

學生採分組方式，共開發出9項菱角新食品，包括菱角冰淇淋、甘梨菱角凍、菱角煎餅、菱角瓦片、菱角月餅、菱角半月燒、菱食、菱角氣泡水果露、菱角披薩三明治、菱角炸鮮奶等。不只開發菱角創新吃法，林朝成師生也進行包裝及市場驗證研究，