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冰淇淋、半月燒！ 成大中文系師生顛覆9種菱角新吃法

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
成大中文系教授帶領學生開發的菱角創意產品。記者吳淑玲／翻攝
成大中文系教授帶領學生開發的菱角創意產品。記者吳淑玲／翻攝

目前正是台南菱角採收季，不只可吃蒸菱角、煮排骨，成大中文系教授林朝成帶領學生開發菱角創意與創新料理，共有甘梨菱角凍、菱角煎餅等九項新開發的菱角食品，邀請官田區農會家政班婆婆媽媽們試吃品嘗，也提供食品配方及製作方法分享，希望對提升菱角產業的發展，有所助益。

以往農政單位都是和餐飲或烘焙等食品相關科系合作，針對農特產研發創意食品，這一次的菱角創意產品，是來自成大中文系的師生，更令人好奇，原來林朝成去年獲得大學創新與大學社會責任優良教師，今年他推出「產品研發、包裝設計、市場驗證」課程，著手以台南官田二角菱角為食材，進行新產品的研發。

學生採分組方式，共開發出9項菱角新食品，包括菱角冰淇淋、甘梨菱角凍、菱角煎餅、菱角瓦片、菱角月餅、菱角半月燒、菱食、菱角氣泡水果露、菱角披薩三明治、菱角炸鮮奶等。不只開發菱角創新吃法，林朝成師生也進行包裝及市場驗證研究，

家政班的婆婆媽媽說，原來菱角也可以這樣吃，有創意也很有特色，不少人詢問做法，要自己做做看，與家人朋友分享；林朝成感謝官田區農會的協助，還有婆婆媽媽們的經驗回饋，很高興有機會研發的菱角創新美食，也期許這些研發成果，對菱角產業多元的發展，有所助益。

成大中文系教授帶領學生開發的菱角創意產品，令人驚艷。記者吳淑玲／翻攝
成大中文系教授帶領學生開發的菱角創意產品，令人驚艷。記者吳淑玲／翻攝
成大中文系教授帶領學生開發的菱角創意產品，令人驚艷。記者吳淑玲／翻攝
成大中文系教授帶領學生開發的菱角創意產品，令人驚艷。記者吳淑玲／翻攝
成大中文系教授帶領學生開發的菱角創意產品。記者吳淑玲／翻攝
成大中文系教授帶領學生開發的菱角創意產品。記者吳淑玲／翻攝

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