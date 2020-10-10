聽新聞
test
0:00 / 0:00
冰淇淋、半月燒！ 成大中文系師生顛覆9種菱角新吃法
目前正是台南菱角採收季，不只可吃蒸菱角、煮排骨，成大中文系教授林朝成帶領學生開發菱角創意與創新料理，共有甘梨菱角凍、菱角煎餅等九項新開發的菱角食品，邀請官田區農會家政班婆婆媽媽們試吃品嘗，也提供食品配方及製作方法分享，希望對提升菱角產業的發展，有所助益。
以往農政單位都是和餐飲或烘焙等食品相關科系合作，針對農特產研發創意食品，這一次的菱角創意產品，是來自成大中文系的師生，更令人好奇，原來林朝成去年獲得大學創新與大學社會責任優良教師，今年他推出「產品研發、包裝設計、市場驗證」課程，著手以台南官田二角菱角為食材，進行新產品的研發。
學生採分組方式，共開發出9項菱角新食品，包括菱角冰淇淋、甘梨菱角凍、菱角煎餅、菱角瓦片、菱角月餅、菱角半月燒、菱食、菱角氣泡水果露、菱角披薩三明治、菱角炸鮮奶等。不只開發菱角創新吃法，林朝成師生也進行包裝及市場驗證研究，
家政班的婆婆媽媽說，原來菱角也可以這樣吃，有創意也很有特色，不少人詢問做法，要自己做做看，與家人朋友分享；林朝成感謝官田區農會的協助，還有婆婆媽媽們的經驗回饋，很高興有機會研發的菱角創新美食，也期許這些研發成果，對菱角產業多元的發展，有所助益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言