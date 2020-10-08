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校園會客室／台大電機最難作業 他陪學生找「未來」

聯合報 / 記者潘乃欣／專訪
投入教職十四年的曾雪峰已獲多項教學獎。 記者潘乃欣／攝影
投入教職十四年的曾雪峰已獲多項教學獎。 記者潘乃欣／攝影

台大電機工程系教授曾雪峰右耳失聰，但擅於傾聽學生心事，逾百名學生主動找他當導師，搶著向他分享大學生活，顛覆大學生與導師僅期初相聚「一飯之緣」的印象。為鼓勵學生說更多自己的故事，曾雪峰出了全系最難的作業「描述廿年後的自己」，鼓勵台大生勇敢想像，是該校生涯規畫課的草創者。

罹腦瘤 「活著…也因有人需要你」

曾雪峰今年獲師鐸獎肯定，頒獎前夕因腦瘤昏迷，腦部手術後休養兩周，頂著頭頂刀疤、些微跛腳走上台領取教師界桂冠。他回憶，廿四年前就被診斷有腦瘤，廿七歲時曾併發感染，數十日發燒不止、半身癱瘓，一度想放棄生命。家人阻止他輕生，讓曾雪峰首次感到「活著不只為自己，也因有人需要你」。

願傾聽 「他三餐都和學生吃飯」…

十四年前投入教職，舉凡學生的感情、就業、經濟困難，曾雪峰來者不拒。同為大學教師的太太熊誼芳直言「他三餐都和學生吃飯」，就像沒有架子的大學長，什麼都願聽、能聊。

不少大人認為台大生是眼睛長在頭上的孩子，但曾雪峰說，他們是未來的領袖，他很享受作育英才的快樂。每次遇到學生送謝禮，曾雪峰總回答「和我分享一段你的精彩故事，就是最好的回報」。

未來晚會 變台大電機系最難作業

曾雪峰說，十年前突發奇想辦了「未來晚會」，邀每名導生發表三分鐘短講，描述「廿年後的自己」，還要邀父母等重要他人到場聆聽，被評為台大電機系最難的一項作業。

曾雪峰也做過這項作業，他給自己的評語是「夢想太小」。他對學生說，廿年後是台大前校長，現職「無」，正在桃機候機，將前往加州理工學院當院長。

老師不必走在學生前面 只需傾聽

在曾雪峰的鼓勵下，遭批「追逐小確幸」的新世代各個都是理想巨人。有學生認為自己會成為美國太空總署計畫主持人，有人立志當皮克斯動畫師。曾雪峰說，台大電機生都是頂尖生，一定有能力達成夢想，老師不必走在學生前面，只需在旁傾聽並給讚。

未來晚會獲好評，曾雪峰說，他接著開最想教的軟實力課程「大一新生專題」，其中一項作業要學生回家學一道菜，過程中只能說「是」和「為什麼」，目的是排掉考上第一志願就漠視父母的「台大傲氣」。

台大 大學生 夢想

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