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他考上台大電機卻立志當公務員？網：自己喜歡有甚麼不可以

聯合新聞網 / 綜合報導
頂大理工畢業一定要進科技公司才有前途？有位網友在PTT發文，說友人兒子考上台大電機，卻想考公務員，引起網友論戰。圖為台大校門。報系資料照片
頂大理工畢業一定要進科技公司才有前途？有位網友在PTT發文，說友人兒子考上台大電機，卻想考公務員，引起網友論戰。圖為台大校門。報系資料照片

台灣社會一直存在「名校迷思」，考進好學校，進入大公司，晉升「人生勝利組」。就像邱妙津在《鱷魚手記》說的，「人們活著只為了被製成考試和賺錢的罐頭」，我們被困在罐頭生產線，在輸送帶上一直一直前進著。有位網友在PTT八卦板發文，說友人兒子重考上台大電機，「卻異想天開說想考公務員」，PO文一出，引起網友論戰。

原PO說友人兒子建中畢業，考上新竹某國立大學機械系，後來重考進入台大電機系，眼看要往「科技新貴」的路上發展，卻在某次聚會中「異想天開」告訴大家「他打算考公務員」，在場眾人傻眼。

原PO強調沒有要公審這位台大生，只是質疑對方「家裡有房，錢拿去存股，日子過得也不錯，何必進科技業廝殺？」的想法不是主流價值觀。有人挺原PO，認為大材小用，「台灣理工第一志願畢業後考公務人員？是多頹廢的選擇」、「那他幹嘛重考啊？公務員又不看學歷」、「我是他爸媽會哭暈在廁所」、「十年後看同學收入是你三倍時，不要後悔就好」。

也有人力挺年輕人選擇自己想要的路，「高學歷的人考公務員，酸民：浪費教育資源，學店仔考公務員，酸民：程度太低當公務員一定很混」、「一堆頂大畢業去當公務員，反映出這國家對年輕人不友善」、「就有人幻想公家都爽差，事實上基層年年精簡，公務員並不輕鬆」、「身邊很多公務員都台大的，而且喜歡那樣的生活」、「很好啊，聰明的人當公務員」、「公務機關清大交大碩士一堆，有什麼大驚小怪的？」、「建議他去《科技政委》-唐鳳辦公室工作」、「每個人都有自己想過的生活，賺錢不是唯一」。

台大 公務員

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