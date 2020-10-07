興大做到永續能源！國產木竹廢料再利用製成複合板材

中興大學森林學系特聘教授王升陽領導的研究團隊，合成以樹皮當原料的「無游離甲醛單寧膠」，並製做林產廢料為原料製的複合版材，研究成果「無游離甲醛單寧膠的性能及其製造的定向竹板機械強度」，近日發表於材料科學領域權威期刊Holzforschung。

興大指出，這項研究的團隊成員，包括台灣大學實驗林管理處研究員莊閔傑副研究員、台灣大學森林環境暨資源學系特聘教授張上鎮、宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授張資正。

興大特聘教授王升陽指出，環保意識抬頭，資源回收作業已受到各國高度重視，有關生物質廢料的回收再利用，有助改善溫室效應並提升天然資源永續利用。

國內木質纖維廢料包括農業的稻草、花生殼、麥桿、蔗渣及竹木加工廢料等，目前的處理都直接掩埋或焚化處理，若能將這些生物質廢料回收再利用，可減少溫室氣體的產生之外，可有效全面再利用這些木質纖維材料。

王升陽表示，國內人工林疏伐木多是中小直徑的原木，利用25年至30年生針葉樹疏伐木，加工製作成各式木製品，原木製材利用率介於30％至40%，製材過程中產生60％至70%的邊皮材加工廢料，目前多把這些加工廢料，以價格低廉、木屑型態運用在林道、庭園、田間等鋪設材料或燃燒處理，未能完全善用這些寶貴的木質纖維材料資源。

另外，台灣桂竹因材質優良且用途廣泛，也是台灣最重要的竹材資源之一，這些竹材在加工及製造過程中也會產生許多殘料，這些殘料多做當作鍋爐燃料或任其腐朽，鮮少進行有系統的回收與再利用。

王升陽表示，研究團隊利用相思樹樹皮的萃取物，取代化石原料酚單元來合成出安全無游離甲醛的膠合劑，並收集加工現場取得的邊皮材、桂竹廢材，透過簡單的機械加工及化學處理，再依不同的成板組合方式熱壓成板材，利用超音波檢測方式評估不同組合型式。

研究團隊表示，實驗過程中也針對竹木混合板材的理及力學性質研究，同時探討不同竹木混合板材的非破壞檢測特性、比強度、螺釘保持力、尺寸安定性；而利用廢木材製成的竹木混合板材，與中密度纖維板或粒片板的層板結構特性相近，並具有較佳的抗壓縮性能。