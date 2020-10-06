新冠疫情如何改變世界？ 清大開通識課

新冠肺炎疫情對全球帶來巨大的衝撃及挑戰，清華大學本學期新開一系列通識、生命科學、甚至劇本寫作課程，希望幫助學生更有系統地理解疫情帶來的影響，並思考因應策略。還有一群學生申請「自主學習」計畫，規畫「後疫情時代的全球秩序變遷」課程，並請教授指導，深入解析重新洗牌的國際新秩序。

清大通識中心主任翁曉玲說，上學期末許多老師們就聚在一起討論，能為學生做些什麼?很短的時間內即邀集20位跨領域教師，整合出「疫起思辨:跨領域思考與對話」系列課程，包括「疫情下的隔離與再連結」、「疫情下的自由與權力秩序重組」、「Covid-19的防疫技術」、「疫災下的人性反思」、「新冠病毒肺炎的教訓與衝擊」等5門各1至2學分的課程。

以「疫情下的隔離與再連結」課程為例，由鄭志鵬、謝小芩、詹雨臻等7位分屬心理學、人類學、社會學、傳播與藝術設計領域的教師共同授課，並邀請第一線防疫人員參與，採取跨領域對談的方式進行，引導學生思考在戴口罩、遠距、在家工作、封城、鎖國等隔離政策下，對生命、政治、經濟、倫理與情感造成的影響。修課學生除了要提出個人心得報告，期末還必須分組完成後疫情時代再創連結的行動提案。

「順」時中永遠都是對的嗎?那麼我們到底要順到什麼時候呢?專長憲法及行政法的翁曉玲對學生拋出提問。她在課程中主要負責「防疫與人權」單元，要學生從法律層面思考政府的防疫措施如新冠台胞註記、集中檢疫、居家隔離、禁止醫護人員和高中師生出國、旅遊警示的正當性與合法性及其與人權保障的衝突，又該如何取得平衡。

清大通識中心副教授蕭菊貞是兩度榮獲金馬獎的紀錄片導演，她本學期開設的「進階編劇」課程將以疫情為主題，請學生用一學期的時間，分組合作完成5部各約45分鐘的劇本。