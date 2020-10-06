快訊

評／夜訪女王頭不耐排隊就報警？人民褓母搖籃裡的巨嬰們

藍提案與美復交、請美協防台灣 立院朝野無異議列案處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情如何改變世界？ 清大開通識課

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學7位外語、人社、經濟系學生申請自主學習計畫，自行規畫「後疫情時代的全球秩序變遷」課程。圖／清大提供
清華大學7位外語、人社、經濟系學生申請自主學習計畫，自行規畫「後疫情時代的全球秩序變遷」課程。圖／清大提供

新冠肺炎疫情對全球帶來巨大的衝撃及挑戰，清華大學本學期新開一系列通識、生命科學、甚至劇本寫作課程，希望幫助學生更有系統地理解疫情帶來的影響，並思考因應策略。還有一群學生申請「自主學習」計畫，規畫「後疫情時代的全球秩序變遷」課程，並請教授指導，深入解析重新洗牌的國際新秩序。

清大通識中心主任翁曉玲說，上學期末許多老師們就聚在一起討論，能為學生做些什麼?很短的時間內即邀集20位跨領域教師，整合出「疫起思辨:跨領域思考與對話」系列課程，包括「疫情下的隔離與再連結」、「疫情下的自由與權力秩序重組」、「Covid-19的防疫技術」、「疫災下的人性反思」、「新冠病毒肺炎的教訓與衝擊」等5門各1至2學分的課程。

以「疫情下的隔離與再連結」課程為例，由鄭志鵬、謝小芩、詹雨臻等7位分屬心理學、人類學、社會學、傳播與藝術設計領域的教師共同授課，並邀請第一線防疫人員參與，採取跨領域對談的方式進行，引導學生思考在戴口罩、遠距、在家工作、封城、鎖國等隔離政策下，對生命、政治、經濟、倫理與情感造成的影響。修課學生除了要提出個人心得報告，期末還必須分組完成後疫情時代再創連結的行動提案。

「順」時中永遠都是對的嗎?那麼我們到底要順到什麼時候呢?專長憲法及行政法的翁曉玲對學生拋出提問。她在課程中主要負責「防疫與人權」單元，要學生從法律層面思考政府的防疫措施如新冠台胞註記、集中檢疫、居家隔離、禁止醫護人員和高中師生出國、旅遊警示的正當性與合法性及其與人權保障的衝突，又該如何取得平衡。

清大通識中心副教授蕭菊貞是兩度榮獲金馬獎的紀錄片導演，她本學期開設的「進階編劇」課程將以疫情為主題，請學生用一學期的時間，分組合作完成5部各約45分鐘的劇本。

除了教師們精心設計端出的課程「套餐」，還有些學生更屬意自己「單點」。包括清大外語系大四生陳委娜在內的7名學生就透過校內的通識自主學習計畫，自行規畫「後疫情時代的全球秩序變遷」課程，並通過通識中心課程委員會的審核，即將在通識中心副教授方天賜的指導下，展開一學期的自主學習。

清華大學通識中心主任翁曉玲規畫「疫起思辨:跨領域思考與對話」系列通識課程 。圖／清大提供
清華大學通識中心主任翁曉玲規畫「疫起思辨:跨領域思考與對話」系列通識課程 。圖／清大提供

延伸閱讀

清大竹教空間合併第一步 竹師教育大樓動土

高中彈性學習時間 恐淪自習課

清大化工博士求職不順輕生 專家建議：適時向他人求助

大學瘋到桃園設校 藍議員憂圈地炒作

相關新聞

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年金改革讓公立大學教授每月平均少領三萬元退休金，也衝擊各級學校教師退休生涯。根據教育部統計，二○一七年申請延退人數為一八...

教部登報 陽明交大徵新校長

行政院七月同意陽明大學與交通大學兩校合併案，兩校預計明年二月一日起合併為「國立陽明交通大學」。教育部近日組成「國立陽明交...

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

年金改革改變大學教師退休規畫，學者認為，各大學延退門檻必定愈來愈嚴格，但若只以量化的「論文積點」、「教學獎項」等標準來評...

新冠疫情如何改變世界？ 清大開通識課

新冠肺炎疫情對全球帶來巨大的衝撃及挑戰，清華大學本學期新開一系列通識、生命科學、甚至劇本寫作課程，希望幫助學生更有系統地...

【土博士之死／上】心態調頻！雞排博士：博士當清潔工、警衛又如何？

數年前博士賣雞排新聞，讓台灣社會出現「博士無用論」的聲音、不少博士班招不到學生，前陣子更傳出一名清大博士疑因求職不順輕生。「雞排博士」宋耿郎接受本報採訪時說，學歷無用論是外行人的說法，拿到學位、文憑，只是拿到某個領域的入場券，有了入場券，不代表一定要進入該領域，讀到博士，就算去當清潔工、警衛有何不可？屈不下去，做什麼都不行。

產學合作、教學成果併進 文化大學拚出畢業生即戰力

台灣「學用落差」嚴重，學校所學不一定符合企業所需，社會新鮮人失業率高，起薪也不盡理想；為消弭學用落差，文化大學校長徐興慶...

浮濫學位重創台灣高教？過來人指癥結批：碩士學歷有名無實

台灣高等教育太普遍，導致「人人有書念，碩士滿街跑」，根據「全國人口資料庫」顯示，台灣108年的碩士畢業生已經達到1,151,527人，令人質疑「浮濫學位重創台灣高教」，這問題也在PTT引起網友熱烈討論。

為創辦登山教育學校與時俱進 她進教育系博士班再進修

放眼臺灣，創辦登山教育學校這件事雖有前輩嘗試過，諸多原因沒能實現。能參考的範本或是一條可因循的進程實在不多。例如：校地，為考量交通便利、地域性適中，便選定大臺中地區進行相關討論規畫，進一步卻發現缺乏「軟體」──

「登過兩次聖母峰 拿兩個碩士也不為過」 她推甄再上臺大大氣科學系研究所

順利從嘉義大學森林碩士專班畢業，有一天忽然接到博雄老師的電話── 「秀真啊……上次寄給妳的資料，妳分析得如何呀？」 電話這頭的我霎時滿臉通紅，誠實招來：

台灣創新技術博覽會 元智獲獲得7獎項

元智大學團隊日前參加2020台灣創新技術博覽會，共獲得7座獎項1座鉑金獎、1面金牌、2面銀牌及3面銅牌。其中，機械系教授...

元智「樂齡大學」開學 銀髮族快樂學習

台灣已進入高齡化社會，但許多銀髮族退休後身體還很健康，如何讓他們「活到老，學到老」可以「快樂學習」，則是樂齡大學的意義。...

大專推情感教育 愛情學分著重正向互動對策

愛情被認為是大學必修學分之一，但近年發生許多社會案件，都與大學生的情感糾葛相關。教育部鼓勵大專推動「情感教育」，著重於正...

熱門新聞

陽明交大徵求合校首任校長 教育部罕見登報徵才

聖約翰科大欠薪 潘文忠：如限期未改善將開罰

聖約翰科大欠薪 教育部：先罰10萬「不改善再罰20萬」

新課綱現場／素養題愈來愈長 不利偏鄉生？

教育部擬推半導體學院 擴增國立大學名額育才

素養題不利偏鄉生？大考中心：最短的題目最難答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。