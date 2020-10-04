浮濫學位重創台灣高教？過來人指癥結批：碩士學歷有名無實

台灣高等教育太普遍，導致「人人有書念，碩士滿街跑」，根據「全國人口資料庫」顯示，台灣108年的碩士畢業生已經達到1,151,527人，令人質疑「浮濫學位重創台灣高教」，這問題也在PTT引起網友熱烈討論。

就有一位網友指出現在台灣高等教育的癥結，「就是學界跟業界嚴重脫節，念了大學跟之後做的工作根本沒關係，那你念大學研究所幹嘛？碩士學歷起薪比較高是真的，但是能力真的有比較好嗎？」他認為「研究所根本都是理論派，完美模型，要用就會虧死」。

原PO也實際去問念研究所的朋友，發現有許多人念研究所是因為「大家都在念，念了起薪高」、「比較好找工作，限定要4大」、「不知道要幹嘛，就繼續唸書」。但原PO卻發現「那個工作內容也不需要到研究所」，於是他得出結論，「研究所的目的，在台灣，基本上就是給你好找工作、履歷好看，有沒有學到東西是一回事」。

但此文也引起許多網友反駁，「理工科有沒有讀研究所，基本做專案的能力會有巨大落差」、「不要以為每個人都跟你的理工朋友一樣沒有自己的主見好嗎」、「國外其實也一堆學店型研究所給你洗，只是學費相對台灣太高才沒台灣熱絡」、「我工作的技能是研究所學的耶」、「野雞大學才是混文憑」、「不是研究所沒用，是收太多人導致沒用的碩士生太多」。