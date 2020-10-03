國慶禮賓制服增年輕感 袖口、配色是關鍵

下周就是國慶日，台北大學、銘傳大學等校的親善大使將擔任禮賓大使。兩校分析今年女生禮賓制服特色，台北大學表示，今年制服採花苞袖，除增加雙手靈活度，也凸顯年輕活潑的氣息。銘傳大學則說，今年制服在胸前加上藍色極簡線條，代表鷹揚的意象，展現年輕新潮的視覺感。

銘傳禮賓制服由「台灣制服女王」廖佳琳設計，校方表示，這套制服運用圓弧及直線的剪裁設計，讓整體看起來剛柔並濟，更具優雅及現代感。色塊上的呈現，使用紅色作為基底，呈現一種青春洋溢、活潑的熱情。

另外，胸前的藍色極簡線條，代表鷹揚的意象，展現年輕新潮的視覺感。灰色的色塊拼接於胸前、腰側及袖口的反摺處，柔和整體的視覺感受，讓強烈的對比色，多些和諧。

台北大學表示，今年男生身著黑色西裝與紅色領帶，加入口袋巾及金眼鏈元素，增添了紳士感與隆重感。女生則穿白紅配色的一件式連身裙，胸前設計裝飾假門襟，在簡約中增添結構感，而搭配帶有紅白藍國旗花色的領巾，與下身紅裙呼應。