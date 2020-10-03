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為創辦登山教育學校與時俱進 她進教育系博士班再進修

聯合新聞網 / 商周出版
中正大學成人教育所博士班。圖／商周出版提供
中正大學成人教育所博士班。圖／商周出版提供

與時俱進！ 登山教育學校的軟硬體

放眼臺灣，創辦登山教育學校這件事雖有前輩嘗試過，諸多原因沒能實現。能參考的範本或是一條可因循的進程實在不多。例如：校地，為考量交通便利、地域性適中，便選定大臺中地區進行相關討論規畫，進一步卻發現缺乏「軟體」──需要有系統的教材教案、相關的師資人才培育等等，這些之前很少有人真正執行過！

圖／商周出版提供
圖／商周出版提供

所幸及早看到這部分的缺乏，除了請教該領域的老師、前輩們，同時著手準備考試，爭取進入國立中正大學成人及繼續教育學系博士班再進修，發現自己真的念對了！這就是往登山學校前進的第一步，體會從頭到尾了解辦教育、建立系統教案的來龍去脈為何，它必須依循此道往前邁進。

最近有老師問我：「秀真，妳的登山學校好像有一點點在改變……」這位老師一直很關心登山學校的進度。原本規劃要成立的是五專學制的登山學校，但因應臺灣社會環境、學校體制逐漸演變，加上進入教育相關學系就讀後，才知道教育也是要與時俱進，並非墨守成規、不知變通。

這裡所說的「與時俱進」，還有為什麼需要「調整學制設定」，基於臺灣現今社會人口結構改變，不太適合以五專學制進行規劃，必須以當下迫切與需求性進行評估、視相關狀況調整。根據聯合國世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比例達到七%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。臺灣目前正朝「超高齡社會」前進中，且中高齡族群已超過年輕族群。因此登山學校有必要優先考慮招收的對象，是中高齡族群。

隨著時代變遷，少子化與高齡化兩大社會議題正活生生在臺灣上演，年輕族群也比老年人來得少，一般教育學制所招收的對象幾乎已達飽和。成立一所學校若要順利經營運作，關鍵是什麼？就是學生！因此，我肯定地跟老師說：「登山教育學校必須與時俱進。」五專學制或許是目標選項，一樣可採取專科學制，但不一定是五年，也許是三年、兩年或短期研修課程，較以專門技術學校的方向做調整和規劃。

【本文節錄自《十年一講，為夢想》，商周出版，江秀真／著，未經同意禁止轉載。】

老年人口 高齡化 中正大學 少子化 博士生

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