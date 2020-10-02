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「登過兩次聖母峰 拿兩個碩士也不為過」 她推甄再上臺大大氣科學系研究所

聯合新聞網 / 商周出版
聖母峰。路透
聖母峰。路透

順利從嘉義大學森林碩士專班畢業，有一天忽然接到博雄老師的電話──

「秀真啊……上次寄給妳的資料，妳分析得如何呀？」

電話這頭的我霎時滿臉通紅，誠實招來：

「博雄老師……不好意思，因為資料有很多專有名詞與數據不是很了解，加上論文截稿時間急迫，所以還沒將資料進行分析……」

「這樣啊！那妳畢業了嗎？」

「謝謝老師，我順利畢業了。」

「恭喜妳囉！妳的論文可以寄給老師看看嗎？」

「當然可以！」我迅速將論文電子檔案寄給博雄老師。

過了幾天，博雄老師再次來電—

「秀真，妳登山幾年？」

我回答：「將近三十年。」

「哇，滿長一段時間耶！如果妳能對臺灣高山氣象多點認識，對於未來想成立的登山學校、登山安全教育推廣應用等，想必會有所幫助。妳願不願意再來念一個碩士？」

天啊！臺灣大學耶！而且是高山氣象領域……腦子正在打轉，博雄老師接著說：「妳可以先看一下招生簡章，用推甄的方式。秀真，不用害怕，妳都登過兩次聖母峰了，拿兩個碩士也不為過。」

博雄老師後面說的話當真鼓勵我，登頂聖母峰的「堅毅標準」油然而生！

坦白講， 當下我心中躍躍欲試， 卻憂心忡忡！ 畢竟， 這是臺灣最高學府……記得念高職時，我們有五個死黨曾自我揶揄：「哎呀！這輩子念不了臺大，至少要到校園裡摸一下椰子樹、拍拍照……」的確，聯考年代的大學錄取率非常低，雖有保送機制，沒有超人成績表現是很難進入知名大學。

二○一四年，經由十大傑出青年聯誼會會長、總幹事、林金樹教授、工作單位的大長官極力推薦，才讓我順利推甄進入臺灣大學大氣科學系研究所就讀。身上承載著許多師長親友的期待和成全，心理壓力著實不小也不好受，再加上自尊心作祟，收到通知、確定考上臺灣大學大氣科學系研究所碩士班，那一刻「憂多過喜」。

圖／商周出版提供
圖／商周出版提供

為了專心讀書，幾經思索，毅然辭掉國家公園巡山員的工作，長官、同事們為我擔憂，沒了穩定工作該如何生活？……雖然演講有講師費、車馬補助等，多少有些收入，卻不能當飯吃，現實面的考量不可能全然不理會。我當時不相信，沒工作就會餓死人這種事兒。當然，沒有家累的確可以瀟灑一點，加上本身並非好吃懶做之人，無須害怕餓死吧！可能是從小到大做過的工作多樣化，所以不太擔心這方面的問題。

回想剛踏進臺灣最高學府臺大就讀，因對一切不熟悉成天眉頭深鎖、挫咧等，腦子心中都很有戲—一下子擔心上課遲到、考試考不好，一下又焦慮會對不起誰、誰、誰，所有的思考得全部重新來過，邏輯、專有名詞、生活方式、一拖拉庫繁瑣事務要面對及適應，坐在我身旁的又全都是一九九四、一九九五年出生的青春無敵同學代表們，唯一能夠與他們攀得上關係就是－－「一九九五年我初次登頂聖母峰」。

幸好，當時選擇勇敢面對，做就對了！光坐著想，永遠不會知道自己擁有多少潛力，結果會是如何。如同我在《挑戰，巔峰之後》書中與大家分享的──「唯有出發，才不會一直在原地踏步！」

【本文節錄自《十年一講，為夢想》，商周出版，江秀真／著，未經同意禁止轉載。】

聖母峰 義大 嘉義

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