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清大竹教空間合併第一步 竹師教育大樓動土

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新的教育大樓由張樞建築師事務所設計監造，將座落在鄰近南校門的寶山路側，為地上8層、地下2層共8000坪的建築。示意圖／清大提供
新的教育大樓由張樞建築師事務所設計監造，將座落在鄰近南校門的寶山路側，為地上8層、地下2層共8000坪的建築。示意圖／清大提供

國立清華大學與國立新竹教育大學2016年底合校，但仍分兩個校區上課。清大今在校本部舉行竹師教育學院大樓的動土典禮，教育學院2千多名師生可望在2年半後由南大校區遷入校本部上課。校長賀陳弘說，校本部的藝術大樓也將在近期內動工，待藝術學院師生遷到校本部後，2023年即可依原訂的合校計畫全部實現。

清大指出，在教育部的合校經費支持下，新的教育大樓由張樞建築師事務所設計監造，將座落在鄰近南校門的寶山路側，為地上8層、地下2層共8000坪的建築，包括創客教室、互動講堂、劇場教室及教學空間等，將是一棟綠化、節能、減廢的銀級綠建築及智慧建築。

賀陳弘說，教育大樓的室內空間配置將打破各系所的界限，採用以學院為核心的概念，如幼教系、特教系、心咨系、英語教學系、體育系、數理教育研究所、學習科學與科技研究所等系所的教學空間及資源都將整合為學生所用，學術合作變得容易，也更利於教育與清大其他科技領域的結合。

賀陳弘指出，待2023年南大校區的竹師教育學院及藝術學院全數遷入光復路校本部的新大樓上課後，南大校區(原竹教大校址)會進行新規畫，8公頃校地3萬坪校舍的環境將做為延伸連結新的領域之用，包括發展中的醫學院用地，及與醫學和産業結合的軟體園區等。

參與教育大樓規畫的竹師教育學院副院長王淳民說，教育大樓的設計強調互動交流，大樓內特別設計多處可讓學生、教職員自由使用與休憩的開放空間，就像家裡的客廳、餐廳及廚房，有沙發、吧台、輕食區，師生可以在這裡喝杯咖啡、討論交流、創意發想，激盪出更多教學與研究的想法，而非一間間只在上課時涉足的教室。

另外，竹師教育大樓頂樓將設多元劇場教室，幼教系學生可在此排練年度幼兒劇，英語教學系學生也可練習英語話劇，磨練演教技巧。一樓則有延伸至戶外的環境教室，學生可以在此練習戶外教學，甚至闢建小型菜園，推行食農教育與華德福教育。

新的教育大樓由張樞建築師事務所設計監造，將座落在鄰近南校門的寶山路側，為地上8層、地下2層共8000坪的建築。示意圖／清大提供
新的教育大樓由張樞建築師事務所設計監造，將座落在鄰近南校門的寶山路側，為地上8層、地下2層共8000坪的建築。示意圖／清大提供
新的教育大樓由張樞建築師事務所設計監造，將座落在鄰近南校門的寶山路側，為地上8層、地下2層共8000坪的建築。示意圖／清大提供
新的教育大樓由張樞建築師事務所設計監造，將座落在鄰近南校門的寶山路側，為地上8層、地下2層共8000坪的建築。示意圖／清大提供

綠建築 清大

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