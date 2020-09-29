海洋大學觀音分校建校拔頭籌 斥資2億藻礁館明年初動工

各大學紛紛前往桃園設立分校，台灣海洋大學計畫在桃園市觀音區桃園科技園區設立海大觀音分校進度拔得頭籌，桃園市政府今天下午表示，教育部去年12月核定海大觀音分校設校，市府9月初核發觀音分校海洋生態暨藻礁中心建照，海洋大學可望在明年3月底之前動工興建。

桃園市府經發局指出，市府與台灣海洋大學合作推動觀音分校計畫，將桃園科技園區6.08公頃土地無償撥給海大籌設觀音分校使用。校方去年底提出用地環境差異分析報告及申請變更用地，環差分析報告5月通過環保署審核。市府7月核准用地變更為「文教設施用地」，並在本月初核發該校海洋生態暨藻礁中心建照，該分校產學育成中心亦申請建照中。

海大向市政府提出觀音分校計畫，該分校規畫興建海洋生態暨藻礁中心、創新智慧物流中心、觀賞水族與經濟水產研發中心及戶外藻類培育區，未來帶動觀音區域高教發展，該分校第一期計畫興建海洋生態暨藻礁中心。觀音地方人士亦對海大觀音分校設校樂觀其成。

海大發言人林正平表示，在中油、台電配合補助下，校方預定投入2億元預算，規畫興建觀音分校第一期海洋生態暨藻礁中心，校方已完成規畫設計，將進行發包後，預定明年初啟動觀音分校動工建校作業。