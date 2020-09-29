智崴體感電競平台進駐中山 成立「多維度體感實驗室」

中山大學聯手體感娛樂設備龍頭智崴集團，成立「多維度體感實驗室」，並邀智崴「體感電競平台」進駐，今天揭牌。校長鄭英耀表示，未來雙方將強化體感科技研發，納入5G通訊與擴展實境等先進技術，共同研發體感科技，並推動跨領域人才培育。

中山大學及智崴資訊科技聯合研究發展中心主任、電機系教授鄧人豪指出，這次智崴進駐兩台「體感電競平台」，此平台擁有細緻的體感操控與極致的G力回授功能，以此平台所開發受歡迎的作品，包括閃電對決體感電競平台、賽車對決體感電競平台等，更可用於實現高精準的戰機模擬駕控平台。透過成立多維度體感實驗室與體感電競平台進駐，未來將可結合5G通訊、人工智慧與沉浸式體驗等技術，應用於包括遠距體感控制、醫療輔具、情緒感受評估、器械擬真等方面。

鄭英耀表示，中山與智崴合作多年，2016年成立「國立中山大學暨智崴資訊科技聯合研究發展中心」，在體感訊號偵測技術上結合AI，開發了姿態識別、腦波、心電圖與心音等人體訊號偵測的軟硬體；在數位內容設計發展方面，與中山大學劇藝、音樂與資訊等相關科系研發如西灣樂園、西灣迴廊、射箭模擬等作品；於體感平台開發上，更設計製作空間迷向多軸運動平台。

中山大學副校長黃義佑說，透過產學研的合作，可在最短的時間內，達到最大綜效。中山智崴中心致力於整合學校各系所的教授專長，組成跨領域體感技術團隊，讓體感科技融入真實生活進而迸發新的文化。