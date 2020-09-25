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哪堂必修課最難？貼文釣出各領域高手 網嘆：有些簡直是天書
不少人出社會後就會開始懷念當學生時的美好時光，但在學習路上遇到的困難也讓人難以忘卻，有網友分享自己在學生時期上過最難的必修課就是「與同學一起分工合作的課」，釣出許多網友留言分享各自領域最難的必修課，引發熱議。
一位網友在PTT女孩版發文問到「大家在各自領域遇過最難的必修課是什麼？」她表示，自己就讀資管科系，覺得最難的必修就是要跟別人一起合作的課，「要忍受同組的人扯後腿真的是很痛苦的事」。
貼文引來網友回覆，不少網友提出各自領域的超專業課程，如拓撲學、聲韻學量子力學、民事訴訟法、行政法、統計學、微積分、抽象代數等，有人就說「高等微積分！當初大二讀差點崩潰」、「行政法學得很痛苦，沒興趣又生澀」、「民訴超難，我被當2次」、「電磁學，教授自己也不會啊！」、「民事訴訟法，簡直是天書」。
也有人給出奇葩答案，「愛情，每學期都被當」、「不吃消夜學」、「人生」、「你以為自己懂了才發現自己從來沒懂過的最難」、「有正確答案的都還好，沒有正確答案的會逼死人」、「要分組的課的超難，因為找不到人」、「我才畢業一年...就忘記有哪些必修了」、「在第一堂課教授就放話要當掉一半以上的人的課」。
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