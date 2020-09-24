甜蜜食物化身生活物件 世新女大生獲國際攝影獎

世新大學圖文傳播暨數位出版系學生陳如瑀以甜蜜的食物融入日常為創作理念，運用巧思讓顏料化身為繽紛糖果，獲「法國巴黎PX3國際攝影獎」廣告類銀獎。

世新大學今天表示，「法國PX3國際攝影獎」是歐洲最負盛名的國際攝影獎之一，今年吸引超過120多個國家、共5000件以上作品參賽，PX3攝影展日前公布得獎名單，圖傳系學生陳如瑀在教師胡齊元指導下脫穎而出，榮獲廣告類銀獎。

陳如瑀表示，把甜蜜的食物融入日常，心情好像也可以隨之愉快起來，因此她將生活中常見的物件替換為繽紛的糖果及餅乾，並選擇飽和度高的對比色建構畫面，如彩色顏料變身為糖果，火柴盒裡裝的則是巧克力棒，創造強烈又有趣的衝突感。

世新大學圖文傳播暨數位出版系主任陳學聖指出，世新圖傳系是全國最早設立攝影專業課程的大學，可說是培育出無數國內外頂尖攝影師的搖籃，學生此次獲獎，足以證明圖傳系在攝影教學上的努力與成果，除了為校爭光，也彰顯台灣在國際攝影競賽中的軟實力。