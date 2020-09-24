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台師大雙主修輔系改登記制 修習人數成長2成5

中央社 / 台北24日電
台師大鬆綁雙主修和輔系規定，改採登記新制。圖／聯合報系資料照
台師大鬆綁雙主修和輔系規定，改採登記新制。圖／聯合報系資料照

為推動跨域學習課程改革，台師大鬆綁雙主修和輔系規定，改採登記新制，今年首度上路增至1486人，比民國108年成長2成5，校方也期望未來學士班跨域選修人數能達全校半數。

台灣師範大學今天表示，去年學校修訂辦法，要求各系調降雙主修、輔系學分數，學生只要修畢各領域規定的「第一門課」，即可申請登記修讀雙主修及輔系，除了體育、音樂、美術等少數術科專長科系仍沿用甄選制，學士班多數學系都已推動登記新制。

為提高學生跨域學習誘因，「第一門課」可採計為通識課程學分或雙主修、輔系規定學分。台師大教務長劉美慧表示，學生可藉由修習「第一門課」，探索第二專長，修畢後若對該領域感興趣，可進一步申請雙主修或輔系，若發現興趣不足，仍可採計為通識學分。

根據台師大教務處統計，107年雙主修及輔系修習人數為1067人、108年雙主修及輔系修習人數為1181人，改採登記新制後，109年增至1486人，比108年成長2成5。校方也預期114年修習雙主修、輔系、學分學程（不含教育學程）的學士班人數，能從目前的3成5提高到5成以上。

台師大校長吳正己告訴中央社記者，面對日益複雜的人類問題，非單一學科知識可解決，勇於跨域及創新的人才是時代所需，學校鬆綁雙主修和輔系規定，只要學生有興趣就可登記；因應雙主修和輔系人數增加，學校也提供增聘師資和資源等協助，鼓勵各系多開課給學生。

台師大

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