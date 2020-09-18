政大陳芳明書房今啟用 收藏手稿與5000多冊藏書

政治大學今天舉行「陳芳明書房」贈與暨啟用典禮，此空間由和碩董事長童子賢捐贈，藏有陳芳明贈書、圖書館新書，以及多本著作的完整手稿。他表示，盼為政大創造一個能恣意徜徉文學的空間，並讓學子體會這位詩人歷史家，在經歷時代的轉折之下，以生命譜寫的歌詩。

陳芳明是台灣歷史研究、文學批評的重要代表人物之一。他表示，書和手稿能在這裡有個寄託的地方，他非常榮幸，也很幸運來到政治大學。政大已是國內自由開放的校園，這裡藍綠共存，各種顏色、信仰都有，可見政大從封閉的狀態逐漸開放，也間接代表台灣社會走向多元共榮。

童子賢以溫暖、可以安頓的角落形容陳芳明書房，希望在莊嚴的知識殿堂中，藉此褒揚陳芳明在學術上的良心與堅持。他說，雖然歷經艱苦，但陳芳明和這塊土地的很多人一樣，沒有放棄對希望和光明的追求。

政大表示，陳芳明書房歷經為時半年的整修，以座落於中央的木質圓形講台為中心，設置階梯式座席，打造開放、無設限的講談與閱讀空間。講台外圍的圓拱書架上，則藏有陳芳明著作以及其珍貴的手稿、剪報等。此外，書房牆面利用抽象線條鑲嵌大理石表現楓葉意象，象徵政大校園內通往文學院百年樓沿途的楓香步道，並以金屬篆刻呈現陳芳明特為書房撰寫的十六行詩「明暗就是光陰」。

政大指出，截至10日統計，共有中文新書2447冊、外文新書504冊、陳芳明中文藏書1040冊及外文藏書1287冊。書房正中央為沙龍區，提供政大師生舉辦小型座談、講座或簽書會等活動，採申請登記制，約可容納50到90人。