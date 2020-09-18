快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他不懂為何大學要修一堆通識 網友曝優點：影響很深

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友不解為何台灣的大學要修一堆通識課程而發文詢問。示意圖／ingimage
有網友不解為何台灣的大學要修一堆通識課程而發文詢問。示意圖／ingimage

大學修課學校多會要求選修通識學分，不過卻有網友認為通識課有點太多了，不如到企業實習適應職場生活，因此發文詢問了眾人的看法與意見，此文一出也引發網友討論。

有網友在「Ptt 八卦板」發文提到，台灣的大學通識課多是安排畢業前要修6-9門課，讓原po直言「這樣浪費時間太可惜了吧」。他表示在國外的大學生沒有那麼多通識課，大多人都會把握在學期間到企業實習，讓自己能早一點熟悉職場，因此他不是很能理解為何台灣的大學生必得修這麼多的通識課，而發文詢問網友的看法。

文章一出就引起網友討論。有網友認為通識課程對他影響極深，「我覺得以前交大有很多不錯的通識，有影響到一生喔」、「有的通識課還滿有用的，像是我修了統計學、數據應用和心理學」、「以前在台大上到許多現在看來比系上必修還有價值的通識」、「覺得通識算滿有趣的，就多接觸不同領域的人、觀點、資訊」。

不過也有網友與原po看法相近，認為通識課沒有什麼幫助，「大學部真的浪費很多時間修鳥課」、「通識又廢又無聊又學不到東西」、「很多通識課是真的廢，一開始還會想說要去認真學新東西，上完只覺得拜託讓我快點解脫」，有人則認為台灣通識課要求的學分數真的太多了一點。

大學生 職場 實習

延伸閱讀

他一句「台北房子CP值低且又醜又貴」 掀網友論戰

他到美食街用餐卻被趕 女用髒紙巾佔位嗆「我的位子」

小鬼獨居亡無人知！殯葬員曝「年輕孤獨死多」 網慌：我好怕

他貼公告要鄰居別亂丟垃圾 網友一看笑翻「氣到與無倫次」

相關新聞

東華大學：辦妥離校手續 就發學位證書

對被畢業生指控扣留畢業證書，東華大學昨天表示，三名學生因在校內違規行駛等原因被開單，未繳違規金額在一萬多元到兩百元間，並...

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年金改革讓公立大學教授每月平均少領三萬元退休金，也衝擊各級學校教師退休生涯。根據教育部統計，二○一七年申請延退人數為一八...

Super教師獎／曾經台下睡成一片 陳韋陸用「遙控器」打造趣味學習教室

全國Super教師獎今舉行頒獎典禮，大專組獲獎人是今年37歲的中台科技大學護理系教師陳韋陸。他教的科目是系上很重要卻相對...

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

年金改革改變大學教師退休規畫，學者認為，各大學延退門檻必定愈來愈嚴格，但若只以量化的「論文積點」、「教學獎項」等標準來評...

拒繳罰款遭扣畢業證書 東華學生陳情

台灣學生聯合會昨到教育部門口陳情，指東華大學有三名學生，因在校內違規行駛、違規停車、未貼車證等原因遭校方開罰，學生拒繳罰...

政大陳芳明書房今啟用 收藏手稿與5000多冊藏書

政治大學今天舉行「陳芳明書房」贈與暨啟用典禮，此空間由和碩董事長童子賢捐贈，藏有陳芳明贈書、圖書館新書，以及多本著作的完...

政大設陳芳明書房 藏珍貴手稿和簡報

政治大學今天宣布啟用「陳芳明書房」，收藏台灣文學重要研究者陳芳明的手稿、藏書，同時也是一個階梯式的座談和閱讀空間，為校園...

他不懂為何大學要修一堆通識 網友曝優點：影響很深

大學修課多會要求選修通識學分，不過卻有網友認為通識課有點太多了，不如到企業實習適應職場生活，因此發文詢問了眾人的看法與意見，此文一出也引發網友討論。

畢業生控扣證書 東華：3人欠繳校內違規罰款未辦離校

東華大學前學生會長許冠澤等3名學生，今天指控校方扣留畢業證書。學校澄清，3名學生因在校內違規行駛、違規停車、未貼車證等多...

推動智慧醫療 林百里獲頒北醫大名譽博士

台北醫學大學昨頒授名譽博士學位給廣達集團董事長林百里，推崇他數10年來從開創IT產業，到建構智慧生活等尖端領域的卓越成就...

達畢業門檻卻領不到證書 東華大學生控校方違法

台灣學生聯合會今天上午到教育部門口陳情，指出東華大學今年6月以「未辦理離校手續」為由，拒絕授予畢業證書給三名已達畢業資格...

金門大學成立「浯洲書院」 提升學生人文素養

國立金門大學今天表示，為培育並塑造學生成為軟硬實力兼具的全方位人才，特別成立「浯洲書院」，每年預計招收30名新生為書院生...

熱門新聞

寫乾20支原子筆 鐵路特考圓夢

作家點出「南海路高中」11傳說 竟連父母恩愛都入列...

拒繳罰款遭扣畢業證書 東華學生陳情

地方特考開缺1388人 下周四報名截止

他不懂為何大學要修一堆通識 網友曝優點：影響很深

影／限制老師下課不得管學生？家長團體怒轟教育部

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。