他不懂為何大學要修一堆通識 網友曝優點：影響很深

大學修課學校多會要求選修通識學分，不過卻有網友認為通識課有點太多了，不如到企業實習適應職場生活，因此發文詢問了眾人的看法與意見，此文一出也引發網友討論。

有網友在「Ptt 八卦板」發文提到，台灣的大學通識課多是安排畢業前要修6-9門課，讓原po直言「這樣浪費時間太可惜了吧」。他表示在國外的大學生沒有那麼多通識課，大多人都會把握在學期間到企業實習，讓自己能早一點熟悉職場，因此他不是很能理解為何台灣的大學生必得修這麼多的通識課，而發文詢問網友的看法。

文章一出就引起網友討論。有網友認為通識課程對他影響極深，「我覺得以前交大有很多不錯的通識，有影響到一生喔」、「有的通識課還滿有用的，像是我修了統計學、數據應用和心理學」、「以前在台大上到許多現在看來比系上必修還有價值的通識」、「覺得通識算滿有趣的，就多接觸不同領域的人、觀點、資訊」。

不過也有網友與原po看法相近，認為通識課沒有什麼幫助，「大學部真的浪費很多時間修鳥課」、「通識又廢又無聊又學不到東西」、「很多通識課是真的廢，一開始還會想說要去認真學新東西，上完只覺得拜託讓我快點解脫」，有人則認為台灣通識課要求的學分數真的太多了一點。