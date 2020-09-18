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推動智慧醫療 林百里獲頒北醫大名譽博士

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北醫學大學頒授名譽博士學位給廣達集團董事長林百里，林以「電腦、醫學與我」為題發表專題演講。圖／台北醫學大學提供
台北醫學大學頒授名譽博士學位給廣達集團董事長林百里，林以「電腦、醫學與我」為題發表專題演講。圖／台北醫學大學提供

台北醫學大學昨頒授名譽博士學位給廣達集團董事長林百里，推崇他數10年來從開創IT產業，到建構智慧生活等尖端領域的卓越成就，盼他未來能結合資通訊產業及醫學領域的優點，引領台灣在全球發光發熱。2017年起北醫大也與廣達集團攜手打造智慧醫院，去年正式簽訂合作備忘錄，將共同開發智慧醫療的製造與應用。

北醫大董事長張文昌表示，林百里早年就讀台大時就展現無比才華，設計出台灣第一台電腦，創業後又在筆記型電腦、雲端運算及無線網路等領域寫下光輝璀璨的一頁，帶領台灣再次走上國際舞台，其傑出成就及貢獻，令人欽佩。

北醫大校長林建煌指出，林百里在台灣是家喻戶曉的名人，更是享譽國際的傑出科技產領袖，2019年財星雜誌公布全球500企業排行榜，他所帶領的廣達集團排名354名，營收達新台幣1兆元，全球員工超過7萬5000人，在在顯示他視野廣大，器度恢宏，是一名傑出成功的國際級企業家。

近年隨著AI時代來臨，林建煌說，林百里推動「游於智」計畫，以科技啟蒙融合科學與藝術，讓國內下一代親近程式語言，培養與未來世界溝通的能力，為台灣AI新時代教育注入新動力。這和北醫大培養具人文素養醫學專業人才的教育理念不謀而合。

林百里致詞表示，醫學對工程師來說是個非常遙遠的任務，他跨進醫療領域後，更深切體會那是個浩瀚無垠的全新世界，像他這種工程師能做的有限。獲頒北醫大名譽博士學位，他深感責任重大，一定要繼續努力，做出成績，才不辜負身為北醫大校友的美名。

林建煌說，北醫大一直很重視醫療資訊與AI人工智慧醫療的發展，2018年正式成立校級人工智慧醫療研究中心，結合人才培育、北醫三院臨床數據庫、AI研究到技術落地應用，強化臨床醫療應用人才的培養，在台灣人工智慧醫療扮演領頭羊的角色，帶動醫界投入這個領域。

北醫大 AI 林百里

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