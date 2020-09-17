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金門大學成立「浯洲書院」 提升學生人文素養

中央社 / 金門縣17日電
國立金門大學成立「浯洲書院」，每年預計招收30名大一新生為書院生，目標在提升學生道德品行與人文素養等，書院也將提供學生與老師多元密切的互動管道。中央社
國立金門大學成立「浯洲書院」，每年預計招收30名大一新生為書院生，目標在提升學生道德品行與人文素養等，書院也將提供學生與老師多元密切的互動管道。中央社

國立金門大學今天表示，為培育並塑造學生成為軟硬實力兼具的全方位人才，特別成立「浯洲書院」，每年預計招收30名新生為書院生，目標在提升學生道德品行與人文素養等。

金門昔稱「浯洲」。金門大學校長陳建民表示，金門自古以來文風鼎盛，雖然面積只有150平方公里，比台灣小很多，但在歷史上卻有50人高中進士。他說，為了落實金大教育理念，特別設置浯洲書院，並尊崇宋代理學大師朱熹為榮譽院長。

浯洲書院書院長由金大副校長陳奇中擔任，他表示，書院生一、二年級將採集中住宿，透過共宿、共學與共伴的方式培育，並藉由所營造的多樣化學習環境與氛圍，提升學習意願與探索動機；大三及大四則進行主題式自主深入學習，強化並涵養書院生核心能力。

校方表示，浯洲書院從109學年度第一學期開始招募成員，對象為大一新生。書院將提供學生與老師多元密切互動管道，培育方式包括修習特色課程「金門學概論」、參與「通識領袖講堂」、「與大師秉燭夜談」、「博雅暨藝文活動」，以及體驗海內外志工等，學習並體驗金門在地文化，並效法典範。

陳奇中說，書院的主要特色是將「金門學概論」課程融入書院的教育環節中，使書院生深刻體認金門在地文化與特色，養成堅毅勤勉的金門精神，重拾閩南文化特點並融入於日常生活中。

此外，校方表示，公民素養、社會關懷、創新思維和國際視野也都是書院期盼培育書院生需具備的核心能力，透過各種學習、交流和觀摩，推展學生視野並增強競爭力。

金門 升學 素養

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