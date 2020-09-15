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振興文山茶產業 政大「50＋1」計畫號召消費者支持青農

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
政治大學與行政院農委會水土保持局台北分局、茶業改良場合作，共同推動「大台北茶路」計畫。為善盡社會責任，政大號召校友籌組「50+1社會企業」，以50位消費者支持1戶農家的方式，透過協助產品銷售與農事體驗，振興大文山地區的在地茶產業。圖／政大提供
政治大學與行政院農委會水土保持局台北分局、茶業改良場合作，共同推動「大台北茶路」計畫。為善盡社會責任，政大號召校友籌組「50+1社會企業」，以50位消費者支持1戶農家的方式，透過協助產品銷售與農事體驗，振興大文山地區的在地茶產業。圖／政大提供

政治大學與行政院農委會水土保持局台北分局、茶業改良場合作，共同推動「大台北茶路」計畫。為善盡社會責任，政大號召校友籌組「50+1社會企業」，以50位消費者支持1戶農家的方式，透過協助產品銷售與農事體驗，振興大文山地區的在地茶產業。

政大今天舉行「回鄉青農的一畝茶──50+1作夥來相挺」聯合行銷記者會，現場進行「大文山茶文化復興跨域策略聯盟」與「支持大文山茶文化與產業推動」簽署儀式，並邀請產、官、學界人士共襄盛舉。

政大所屬的木柵地區自古以鐵觀音茶聞名，與鄰近的深坑、石碇、坪林及新店泛稱「大文山區」，文山包種茶更是名聞遐邇。

「政大後面這座山（指南山）是茶的聖山。」政大校長郭明政表示，政大位於臺灣重要的茶區周邊，因此必須擔起茶文化復興的責任，期盼和各方攜手合作，盡力協助地方發展、改善農民生活。對此，政大EMBA校友會理事楊永方則表示全力支持，希望透過校友的力量支持社會企業，也為環境盡一份心力。

「做好『三安』，農業友善循環從茶產業開始。」茶業改良場場長蘇宗振提出「農安」、「食安」、「環安」的三安理念，未來將致力減少農藥使用，走向生物防治、非農藥的耕作方式。此外，茶改場也將推廣離地的製茶方式，提升衛生安全與品質。從最基礎的農安開始做起，進階到食安與環安，藉由層層把關，朝達成農業友善循環的最終目標邁進。

行政院農委會水土保持局台北分局長簡俊發則表示，水保局後續也將持續與茶改場合作策劃，期盼在政大梅園建立茶文化教育場所，並結合政大教授群與各學院的專長，繼續推廣茶文化。他亦補充，大文山是茶業重要的地標，水保局願意做整合與協助的平台，並與不同組織和部門合作，以擴展可能性。

109年，政大在高教深耕計畫支持下啟動地方創生，除建構「大臺北茶路文化路徑計畫」、發展「都市週邊里山林下經濟與農村渡假模式計畫」外，也以50+1社會企業作為大文山創生永續基地。

此次，政大參與茶文化復興跨域合作，推出由坪林及木柵青農的鐵觀音及包種茶組成的「大文山茶靚茶禮盒」，訴求看見青農理念，並強化茶文化復興與青農的關係。期盼透過茶文化帶動年輕人喝茶的風氣，進而達到擴大生產數量及茶文化理念傳達。

大文山茶靚茶禮盒首波限量生產1800組，政大校友服務中心率先認購500組，以消費行動支持青農持續栽種生產好茶，並鼓勵更多企業校友共同響應，以完成1800組「大文山靚茶組」認購行動，共同壯大文山茶產業文化的振興。

政大

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